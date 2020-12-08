08 Aralık 2020 Salı 18:55 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 18:55

Akşam yazarı Bedri Acar Necip Fazıl Ödülleri'nin dününü ve bugününü anlattığı yazısında, "Edebiyat çevreleri uzun zaman bu müjdeli haberi konuştu… Necip Fazıl Ödülleri’nden söz ediyorum; bu yıl tam yedi yaşına bastı." dedi.

Bedri Acar yazısında

Az bir zaman değil; yedi yıl…

Bundan yedi sene evvel, haber ilk kez anons edildiğinde, ‘camia’da yaşanan sevince, heyecana bizzat şahidim.

Edebiyat çevreleri uzun zaman bu müjdeli haberi konuştu…

Necip Fazıl Ödülleri’nden söz ediyorum; bu yıl tam yedi yaşına bastı.

Küresel salgın dolayısıyla dünya genelinde pek çok sanat etkinliğinin, festivalin ertelendiği bir yılda Necip Fazıl Ödülleri yoluna ara vermeden devam ediyor.

Peki bu ödüller neden önemli?

Edebiyat kamusunda süregelen ‘ödül’ mekanizması, dünün Türkiye’sinde hep belirli kesimlerin lehine işledi.

Necip Fazıl Ödülleri ise adil ve cesur bir girişim olarak, edebiyat ve sanat dünyamıza yeni bir heyecanla birlikte demokratik bir tavır ve enerji getirdi.

Bir başka deyişle, ödül mekanizmalarındaki kültürel, ideolojik, hegemonik, vesayetçi perdeyi yırtıp attı!

Öte yandan, bu yıl, salgın yüzünden jüri toplantıları ve sonuçların açıklanması biraz gecikince edebiyat ve yayın dünyasından epey telefon aldığımızı belirtmem gerekir.

Bu da demek oluyor ki bir ‘bekleyiş’ söz konusu.

Soru şuydu: Bu sene ödüller verilecek mi?

Ve merakla beklenen soru cevabını bulmuş oldu.

Necip Fazıl Jüri Heyeti olarak geçen haftalar içinde üst üste toplantılar gerçekleştiren M. Fatih Andı, Turan Karataş, Hicabi Kırlangıç, Necip Tosun ve Ahmet Murat Özel bu yıl ödüle layık bulunan isimleri açıkladılar.

Buna göre Necip Fazıl Şiir Ödülü İhsan Deniz’e,

Roman-Hikaye Ödülü Sevinç Çokum’a,

Fikir-Araştırma Ödülü Prof. Ekrem Demirli’ye,

İlk Eserler Ödülü Zeynep Arkan (şiir) ve Mahmut Coşkun’a (roman),

Uluslar arası Kültür Sanat Ödülü Faslı alim Taha Abdurrahman’a,

Saygı Ödülü ise şiirimizin yaşayan en önemli isimlerinden Cahit Koytak’a layık görüldü.

Fikirleri, eserleri, şiirleri, yayınladığı dergileri ve konferansları ile kendi kuşağı kadar, sonraki kuşakları da etkilemiş olan ‘Sulhanüşşüara’ Necip Fazıl Kısakürek’in kültürel ve manevi mirasını yaşatmak ve yarınlara taşımak maksadıyla verilen Necip Fazıl Ödülleri, başta da belirttiğimiz üzere, ilk günden bu yana edebiyat/düşünce dünyasında önemli bir hareketlilik sağladı.

Ödül alan isimler ve eserleri konuşuldu, medyada gündeme geldi, eserlerinin yeni baskıları yapıldı ve böylelikle, edebiyat camiasına mühim bir katkı sağlanmış oldu.

Şiirleriyle, romanlarıyla, araştırma eserleriyle düşünce atlasımızı zenginleştirip değer kazandıran ödül sahiplerini tebrik ediyoruz.

Necip Fazıl Ödülleri’yle nice nice yıllara…