Babasıyla sahneye çıkan Efe Yusuf'un Gazze çağrısı Necip Fazıl törenine damga vurdu!

Toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf törende konuştu.



Necip Fazıl Ödülü sahibi Yusuf, yaptığı konuşmada, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun farları yanan bir ülke haline geldi, Türkiye'nin artık genel/siyasal bir perspektifi var" ifadelerini kullandı.



Babasıyla birlikte sahneye çıkan Efe Yusuf, "Gazze konusunda değinmek istiyorum. Gazze'de vefat eden çocuklar var. Protestoların aktif hale getirilmesini istiyorum. Türkiye halkının ayağa kalkmasını ve bilinçlenmesini istiyorum" dedi. Efe Yusuf'un sözleri salondan büyük alkış aldı.