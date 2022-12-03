Bakan Ersoy: Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri'ni çok önemsiyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star Gazetesinin düzenlediği "Necip Fazıl Ödülleri 2022" töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcıları selamlayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Düşünce hayatımızın ve Türk şiirinin en kıymetlilerinde Necip Fazıl Kısakürek adına düzenlenen töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan onur duyduğumu belirtiyorum. Necip Fazıl yazdığı şiirlerle edebiyat dünyamıza yeni üslup kazandırırken, fikir alanında kaleme aldığı metinler le topluma yeni bir ufuk kazandırdı." dedi.

"KENDİ ÜLKESİNDE PARYA OLMAYI REDDETTİ"

"Düşünce ve sanat hayatında kendine özgü bir konum elde eden bugün herkes tarafından kabul edilmektedir" diyen Bakan Ersoy, "Tüm bunların yayında bunları özel kılan bir neslin düşünce dünyasının oluşumunda bu kadar önemli bir rol oynamasıdır bunun altını da özellikle çizelim istiyorum." dedi.

Sözlerini şöyle sürdüren Bakan Ersoy:

"Üstad Necip Fazıl'ın bugün zamanı ve mekanı aşan bir etkiyi aşmış olmasının en önemli sebebi hiç şüphesiz kendi ülkesinde parya olmayı reddeden cesur bir şahsiyet sahibi olasından kaynaklanmaktadır." dedi.

"ÜSTAD NECİP FAZIL TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİYLE NESİLLERE DAVA ŞUURU KAZANDIRDI"



Üstadın risk almaktan çekinmediğini dile getiren Ersoy, "Neye inanıyorsa onu yazdı. onu söyledi. Davası olan bir şairdi. Türk İslam düşüncesinden aldığı ilhamla nesillere dava şuuru kazandıran şiirleriyle ruhlarını, düşünceleriyle zihinleri doyuran büyük bir fikir işçisiydi. Çıktığı yolda büyük badireler atlattı. Türlü zorluklarla karşılaştı bedeller ödedi. Bir gün dahi bu yolda geri dönmeyi düşünmedi." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, Necip Fazıl Ödülleri'nde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bakanlığımız tarafından desteklenen Necip Fazıl ödülleri geçmiş yıllarda aralarında Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Teoman Duralı gibi çok kıymetli isimlere de takdim edilmişti. Bu vesileyle geçmiş yıllarda ödül alan ve bugün aramızda bulunmayan çok kıymetli düşünce insanlarımızı da rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SANAT HAYATIMIZA GÜÇ VEREN STAR GAZETESİ NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ'Nİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da kendilerine büyük hedefler belirlediklerinden bahseden Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:

Bu hedeflere ulaşmak, edebiyatımızı, şiirlerimizi, romanlarımızı, sinemamızı, düşünce alanında ortaya konan eserlerimizi, kültür ve medeniyet birikimimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmak adına sanatçılarımızın ve bilim insanlarımızın çabalarının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla bizler her zaman sanatçılarımızın, yazarlarımızın, bilim insanlarımızın yanındayız. Kalbi, ülkesi ve milleti için atan herkese destek olmaya devam edeceğiz. Bir yandan eserlerimizi farklı dillere çevirirken, diğer yandan 150'ye yakın ülkede güzel Türkçemizi öğretmeye devam ediyoruz. Bugün ABD'nin ardından dünyada en çok yapımları izlenen ülke konumuna ulaşmış durumdayız. Türk kültürünü ve sanatını tanıtarak, Türkiye'nin kültürel birikimini farklı coğrafyalara taşıyıp, kültürel diplomasinin güçlenmesini sağlayarak Türkiye Yüzyılına siz değerli kültür sanat dostlarımızla birlikte hazırlanıyoruz. Bu nedenle, kültür ve sanat hayatımıza güç veren Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülleri'ni çok önemsediğimizi belirterek, bu özel ve anlamlı gecede ödül almaya layık görülen kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli isimlerini bir kez daha tebrik ediyorum."