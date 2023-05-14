Başkan Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti Necip Fazıl Ödülleri'ndeki duygulandığı anları akıllara getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da vatandaşlarla buluşmasının ardından yoğun geçen seçim çalışmalarını tamamladı. Başkan Erdoğan, vatandaşlarla buluşmanın ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazını eda etti. Başkan Erdoğan burada Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okudu. Camiye girişi sırasında tekbirlerle karşılanan Başkan Erdoğan'ın bugünkü Ayasofya'yı ziyareti 2021 yılında Milli İradenin Sesi Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'ndeki duygulandığı anları ve konuşmasını akıllara getirdi.

"ELHAMDÜLİLLAH BİZE NASİP OLDU AYASOFYA AÇILDI"

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi tarafından 2021 yılında düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenindeki açıklamasında Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve denemeleriyle millete özellikle de gençlere umut aşıladı. İşte 'Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak' derken Sultan Ahmet Meydanı'ndan gençliğe böyle hitap ediyordu. Bu tabi rastgele bir ses değildi. Bu o imanın gür sadasıydı. Ve elhamdülillah bu da bize nasip oldu. Ayasofya açıldı. Rahmetli Sezai Abinin de dediği gibi, 'Kaderin üstünde bir kaderin vardır' elhamdülillah kaderin üstündeki kaderi hem gördük hem yaşadık ve Ayasofya açıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I DUYGULANDIRMIŞTI

2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla düzenlenen ve gecenin onur konuğu Başkan Erdoğan olmuştu.. Necip Fazıl'ın kendi sesinden 'Ayasofya açılacak' nidaları ve geceye özel görüntüler, Başkan Erdoğan'ı duygulandırmıştı.

Geceye özel hazırlanan görüntüleri izleyen Başkan Erdoğan, Necip Fazıl'ın 29 Aralık 1965'te yaptığı Ayasofya hitabesini dinlerken duygu dolu anlar yaşamıştı.

Üstad Necip Fazıl'ın kendi sesinden, 'Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş, kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak.' nidası, Erdoğan'ı duygulandırmıştı.