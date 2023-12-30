Türk basınının öncü gazetesi Star'ın Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen ödül törenin bu yılki teması 'Doğdu Batmayan Güneş' olarak belirlendi.

Zeynep Türkoğlu'nun sunduğu "Necip Fazıl Ödülleri 2023 Kırmızı Halı Röportajları"na katılan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ödül sahipleri ve jüriler duygu ve düşünlerini aktardı.

NUH ALBAYRAK: BAHSETTİĞİMİZ TEMALAR ÜSTAD'IN KÜLLİYATINDAN, YAKINMALARINDAN

Zeynep Türkoğlu'nun "Nedir 'Doğdu Batmayan Güneş'?" sorusunu cevaplayan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Bizim bahsettiğimiz bu temalar Üstad'ın külliyatından ve biraz da zaman zaman yakınmalarından, o dönemde çekilenleri yansıtan şeyler. Öyle bir üç kelime ki; "Doğdu Batmayan Güneş", "Geçmiş yüzyıl nasıldı? Neden önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak?" Bu soruların tamamını ifade eden bir tema. Neden biz bugün bu Türkiye'ye "Yeni Türkiye" diyoruz? Üstadın müjdelediği dönem bu dönem." dedi.



SELAHATTİN YUSUF: KÜLTÜR, AKTARILMAZSA BİR GEREKSİZLİĞE DÖNÜŞÜR

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf, "Titizlikle hazırlanmış, güzel bir tören. Herkese çok teşekkür ederiz. Hayat nasıl akıyorsa, sevinçlerimiz; sokakta ve cadde de nasılsa törende de öyle olabilir. Kültür, aktarılmazsa bir gereksizliğe dönüşür. Biz, kültür oluşturuyoruz ama kuşaklar arası bağlantı kesilirse, çok büyük bir hafızasızlığa dönüşür." ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı yazılar hakkında konuşan Selahattin Yusuf "Kendi içime sinecek biçimde yazmayı çok önemsedim. Hatta birinci mücadelem bu konuda ve bu alanda oldu. Ben hiçbir zaman yazdıklarımı, daha fazla insana yetebilsin diye sulandırmadım. Bu, benim temel mücadele alanım oldu. Yazı hayatım boyunca da bununla çok çatıştım." şeklinde konuşmasını bitirdi.

FİGEN YAMAN COŞAR: NECİP FAZIL'IN UHDESİNDE BİR GENÇLİK VAR

Necip Fazıl Ödülleri 2023 hakkındaki duyguların aktaran ve Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görülen Figen Yaman Coşar, "Nur, Hak'kın sonsuz kudretiyle aydınlatan bir şey olduğu için, madde planında yaşayanlar için meselenin ahirini görebilecek kadar uzak, ama mana planında yaşayanlar için Hak'kın gösterdiği sonsuz uzaklığı görebilecek bir aydınlatma meselesi. Necip Fazıl'ın aslında gençlik dediği şeyin altında, çocuğun da gençliğe hazırlanması ya da yetişkinliğe hazırlanması söz konusu. Necip Fazıl'ın uhdesinde bir gençlik var. Çünkü çocukluk, fıtrata en yakın çağ. " dedi.

NECİP TOSUN: BÜYÜK YAZARLARIN SÖZLERİ GELECEĞE İLİŞKİN BİR SEZGİDİR



Necip Fazıl Ödülleri 2023 Jürisi Necip Tosun da, "Büyük yazarların sözleri, hem temennidir hem beklentidir hem de geleceğe ilişkin bir sezgidir. Ben, bunun gelecekte gerçekleşecek olan bir hakikatin, sezgisi olduğunu düşünüyorum. Ödüllerin dağıtıldığı gün tüm yorgunluğumuz bitiyor, yeni bir heyecana dönüşüyor. Necip Fazıl Ödülleri'nin de klasik bir ritüel olduğunu daha iyi anlıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

Necip Fazıl Ödülleri 2023 Jürisi Prof. Dr. Turan Karataş, "10 yıldır itibarını zedelemeden, her yıl daha da itibarlı hale gelerek bir ödül kurumunu oluşturmak, bana mutlu ve kıvançlı hissettiriyor. Ödüller, bizim beklediğimizden de fazla yankı bulmaya başladı. Bu yüzden ödül alanını biraz daha genişlettik." dedi.