İnanç Zaferin Müjdecisidir... Necip Fazıl Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu

26 Aralık 2021 Pazar 18:51 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:16

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl sekizincisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluştu.



'İNANÇ ZAFERİN MÜJDECİSİDİR"



Ödül gecesinde konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, her yıl ödül gecelerinde geceye özel tören teması belirlediklerini söyleyerek, "Bu temalarımız öyle ilgi gördü ki önceki ödül törenlerimiz; 'Gençlik Ruh İşidir', 'Çilesiz Dava Olmaz', 'Gündüz Geceye Muhtaç' gibi temalarıyla anılmaktadır. Bu yıl da zorlu virajlardan geçtiğimiz bir dönemde idrak ettiğimiz Necip Fazıl Ödülleri için 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' sözünün en uygun tema olacağını düşündük" açıklamasında bulundu.

Albayrak, jüri üyeleri Fatih Anlı, Hicabi Kırlangıç, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'un en isabetli isimleri tespit etmek için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Necip Fazıl Ödülleri'nin her yıl artan itibarına katkıları sebebiyle jüri üyelerine teşekkür ediyor, aramıza bu yıl katılan ödül sahiplerini kutluyoruz. Bu vesileyle ödüllüler ailemizden 2014 yılı 'Saygı Ödülü' sahibi Nuri Pakdil hocamızdan sonra 2017 yılı 'Saygı Ödülü' sahibi Teoman Duralı hocamızı da kısa süre önce ebediyete uğurladık. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi Mustafa Aydoğan'ın ödülünü, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak taktim etti.

Mustafa Aydoğan, "Ödül vermek önermektir. Güzel bir geleceği ancak güzel olanı ödüllendirerek kurabiliriz. Necip Fazıl Ödülü'nü kuranları, yaşatanları hizmet edenleri tebrik ediyor. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın teşriflerinin bu ödülün devam etmesinde ve etkili olmasında büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Temennim o dur ki kurumsallaşmış muteber ödüller çoğalsın." dedi.

NECİP FAZIL BİR NESLİN DÜŞÜNCE DÜNYASININ OLUŞUMUNDA BÜYÜK ETKİLER YAPAN BİR FİKİR ADAMIYDI



Gece de konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl'ın hem şiirleriyle hem de düşünceleriyle büyük bir etki uyandırdığını belirterek, "Düşünce alanında koyduğu eserlerle bir neslin düşünce dünyasının oluşumunda büyük etkiler yapan bir fikir adamıydı. Ancak Necip Fazıl'ın milletin kalbinde böylesine derin izler oluşturmasına neden olan özelliğinin kendisine getirilen sınırları yeterli görmeyen zor zamanlarda konuşmaktan çekinmeyen, kendi ülkesinde cesur bir şahsiyet sahibi olmasından kaynaklandığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü sahibi Mukadder Gemici'nin ödülünü 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek taktim etti.

Mukadder Gemici, "Her ödül ayrı bir mesuliyettir bunu bilirim. Güzide ödüle layık gördükleri için seçici kurula ve TürkMedya ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Necip Fazıl Fikir Ödülü Sahibi Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün ödülünü, oğlu Yusuf Görgün'e taktim etti.

Prof. Dr. Tahsin Görgün adına ödülü alan oğlu Yusuf Görgün, "Şu hususu belirtmek istiyorum; Necip Fazıl size nerede dokunmuştur? Bana dört yaşında dokunmuştur. Ben okuma yazma öğrenmeden evvel Necip Fazıl şiirleri ezberledim." şeklinde konuştu.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü sahibi Safiye Gölbaşı'na ödülünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya taktim etti

Safiye Gölbaşı, gecede yaptığı konuşmada, "Kitaplarımı bu ödüle layık gören kıymetli jüri üyelerine ve Star Gazetesi ailesine çok teşekkür ederim. Üstad Necip Fazıl, beni henüz 17 yaşındayken beni yazı yolunda cesaretlendirmişti. Bugün üstad adına bir ödül almayı çok anlamlı buluyorum. Kendisini bu vesileyle rahmetle ve minnetle anıyorum." açıklamasında bulundu.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazar Kadir Daniş'e takdim edildi.

Kadir Daniş, ezberinde pek çok Necip Fazıl mısra ve beyitleri olduğunu belirterek, "Babama teşekkür ediyorum. Beni Necip Fazıl ile tanıştıran oydu. Necip Fazıl'ın eserleri beni sürekli iyiye doğruya ve güzele sevk etti. Ben de yazdıklarımın okuyanları iyiye, doğruya ve güzele sevk etsin isterim." dedi.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü sahibi Hashim Cabrera oldu.

Geceye video mesajla katılan Hashim Cabrer, "Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl sanat ve Kültür Ödülü gibi prestijli bir ödülüe layık görülmek benim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Saygı Ödülü sahibi Prof. Dr. Süleyman Uludağ:

Tasavvuf tarihi olmak üzere İslam ilimleri alanında kitaplarıyla yol gösterici katkılar sağlayan Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a Başkan Erdoğan tarafından "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ü takdim edildi