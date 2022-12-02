Yük kimin omzunda? Star Gazetesinin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor!

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Star Gazetesi tarafından 9. kez düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buluyor

"Yük kimin omuzunda?" sloganıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "2022 Necip Fazıl Ödülleri" hakkında düşüncelerini aktardı.

Programın açılışında konuşan Albayrak, "Kim var diye sorulduğu zaman; ben varım diyen bu sorunun cevabını veriyor. " ifadelerini kullandı.

Programın teması olan "Yük kimin omuzunda?" sorusuna cevap veren Albayrak, "Üzerinde çok konuşulacak bir konu aslında. Kısa olarak orada çok güzel cevap veriliyor o soruya. ayak izleri var 'yük kimin omuzunda?' sorusu soruluyor, orada ayak izleri var, ayak izleri sizi kabine götürüyor. Bu sorunun cevabını bulmak için kabine giriyorsunuz. Kabine girdiğinizde kabinin çeperlerinde bakıyorsunuz kendinizi görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki 'yük benim omuzumdaymış' diyorsunuz. Kim var diye etrafa baktığınızda anlıyorsunuz." dedi.

Üstadın bugünlere ilaç olacak söylemlerini anlayan, dinleyen gençlerin, sağlam yere basan gençler olduğunu gördüğünü dile getiren Albayrak, "Üniversiteyi İstanbul'da okudum. Tam o zaman hengâmeli bir dönem. O dönem hakikaten garipti. Milliyetçi, maneviyatlı gençlerdik. O dönemde Üstad Necip Fazıl ve Kadir Mısıroğlu bizler için güç kaynağıydı. Şimdi kaynak çoğaldı, imkan çoğaldı ama bence bu asıl tabiri caiz ise ana renk noktalara hala ihtiyaç var. " dedi.

"BU ÖDÜLÜN ŞAHSIMA VERİLMESİNDEN ŞEREF DUYDUM"

Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Ressam İlhamı Atalay "Bu ödülün şahsıma verilmesinden şeref duydum. Bu camiada bir ressama ödül verilmesi şimdiye kadar görülmemiş bir şey." dedi.

"NESİLLER ARASI GEÇİŞİ NECİP FAZIL KENDİ HAYATINDA DA YAŞADI"

Necip Fazıl İlk Eser Ödülü'ne layık görülen Şair Can Acer, "Nesiller arası geçişi Necip Fazıl kendi hayatında da yaşadı. Kuşatılmışlığı açabilmek için, bu tarz organizasyonlar önemli." şeklinde konuştu.

"NECİP FAZIL, TOPLUMA YENİ BİR UFUK KAZANDIRDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star Gazetesinin düzenlediği "Necip Fazıl Ödülleri 2022" töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Necip Fazıl, fikir alanında kaleme aldığı metinlerle topluma yeni bir ufuk kazandırdı." ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖDÜL SAHİPLERİ;

"BUNU TÜRKÇEYE VERİLMİŞ BİR ÖDÜL OLARAK GÖRÜYORUM"

9. Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne Mehmet Can Doğan layık görüldü.

Programda konuşan Şair Mehmet Can Doğan, "Ödülün bana tevdi edildiğini öğrendiğimde heyecan duydum, bunu Türkçeye verilmiş bir ödül olarak görüyorum." dedi.

"ÜSTAD NECİP FAZIL'I MİNNETLE ANIYORUM"

9. Necip Fazıl Hikaye/Roman Ödülü'ne Ayşegül Genç layık görüldü.

Programda konuşan Ayşegül Genç, "Üstad Necip Fazıl'ı minnetle anıyorum. Onun adına verilen bir ödül ile taltif edilmenin gururunu yaşıyorum." dedi.

MUSTAFA ÖZEL'E VEKÂLETEN EDİTÖR KÜBRA KURUALİ YAŞAR KONUŞTU

9. Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne Mustafa Özel layık görüldü.

Editör Kübra Kuruali Yaşar, 9. Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülen Yazar Mustafa Özel'in duygularını paylaştı.

"NECİP FAZIL'IN "ÇİLE"SİNİN HAYATIMDA AYRI BİR DEĞERİ VAR"

9. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne Elif Genç layık görüldü.

Ödül ile ilgili düşünceleri paylaşan Yazar Elif Genç, "Necip Fazıl'ın "Çile"sinin bir ilk kitap olarak benim hayatımda ayrı bir değeri ve hatırası var.

"İSİMLERİN BAŞINDA ELBETTE NECİP FAZIL GELİR"

9. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne Can Acer layık görüldü.

Üstadın icra ettiği eserlere vurgu yapan Şair Can Acer, "Eylem adamı sıfatını bir büyük hareketin lokomotifi olmasıyla en çok hak eden isimlerin başında elbette Necip Fazıl gelir." dedi.

"BUGÜN O VATANDAŞ KARDEŞ ÜLKEDE ÖDÜL ALDI"

9. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat ödülüne Elçin Efendiyev layık görüldü.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğe dikkat çeken Elçin İlyasoğlu Efendiyev, "Bizim isteklerimiz birdi. 'Bir Azerbaycanlı vatandaş özgürce uçup Türkiye'ye gelebilir mi?' diye düşünüyordum. Bugün o vatandaş kardeş ülkede ödül aldı." dedi.

9. Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne İlhami Atalay layık görüldü.