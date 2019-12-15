Prof. Dr. Mehmet Aydın; gören göz, işiten kulak, hisseden kalp, yazan el… Hikayeleri, denemeleri, inceleme araştırma yazılarıyla güncel Türk edebiyatının mahir kalemi Cemal Şakar 24 Portre’de



Zeynep Türkoğlu soruyor, ​Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Cemal Şakar cevaplıyor.