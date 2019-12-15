Cemal Şakar 24 Portre’de
Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Cemal Şakar’ın konuk olduğu 24 Portre; bugün 20:15'te 24'te..
Prof. Dr. Mehmet Aydın; gören göz, işiten kulak, hisseden kalp, yazan el… Hikayeleri, denemeleri, inceleme araştırma yazılarıyla güncel Türk edebiyatının mahir kalemi Cemal Şakar 24 Portre’de
Zeynep Türkoğlu soruyor, Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Cemal Şakar cevaplıyor.
24 Portre, 15 Aralık Pazar günü 20:15'te 24'te..
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Cemal Şakar
Kişisel açmazları ve dramları, sadece bireysel/içsel bir derinliğe değil, aynı zamanda, hakikate ve toplumsal sorunlara ulaştırıp biçimsel yeniliklerle hikâye sanatına yeni tonlar, yeni renkler getirmesi; kendi kültürümüzün, medeniyetimizin hikâyesini modern hikâyenin imkânlarını kullanarak anlatması nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.
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