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Necip Fazıl Ödülleri

''Çok güzel eserler ödül aldı''

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:31
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Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe, " 8 yıldır düzenleniyor, dile kolay. İlk ödül törenini çok iyi hatırlıyorum. Çok büyük bir heyecandı. O zaman tören daha ziyade Star Gazetesi'nin tek başına göğüslediği bir başlangıçtı. Çok büyük bir cesaretti. Sonra Türk Medya grubu bütün varlığıyla elini taşın altına koydu. Sonra Kültür Bakanlığımız işin ucundan tutmuş oldu ve ödül töreni, Türk kültür sanat dünyasında çok özel bir yeri olan bir ödül törenine dönüştü. Burada Türk Medya ailesi olarak bizim katkımızın olması ayrıca gurur verici. Çok güzel eserler ödül aldı." değerlendirmesinde bulundu.

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