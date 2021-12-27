27 Aralık 2021 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:01

Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülen Mustafa Aydoğan, "Ben de ödül alanlardan biri olarak mutluluk duyuyorum. Esas olan şey, sizin yaptığınız işlerin birileri tarafından görülmesi hissidir. Gösterdiğiniz çabanın karşılık bulduğunu hissedersiniz. Asıl ödül esas itibariyle budur. Tabii ki çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri bu ödüle ayrı bir etki ve güzellik katıyor. " değerlendirmesinde bulundu.