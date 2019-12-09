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NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ

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Görkemli tören için geri sayım 

Necip Fazıl Ödülleri töreni için geri sayım başladı. Ödüller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakleriyle 21 Aralık Cumartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerine verilecek. Tören 19:00’da başlayacak.

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Edebiyat ve düşünce dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Necip Fazıl Ödülleri 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 19:00’da düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerine verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakleriyle gerçekleşecek ödül töreni Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Sanat, edebiyat, medya ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşen törenler, her yıl, yoğun ilgiyle karşılanıyor. 

ÖDÜLLER ALTI DALDA SEKİZ İSME 

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Star gazetesi tarafından bu yıl altıncısı verilen Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler 9 Kasım’da açıklanmıştı. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, eserleriyle Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 8 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü. 

Bu yıl “Necip Fazıl Şiir Ödülü” İbrahim Tenekeci’ye, “Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü” Cemal Şakar’a, “Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü” Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz’a layık görüldü.  Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur’a “Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü”, Pakistanlı şair-yazar Emced İslam Emced’e “Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü”, ömrünü klasik sanatların ihyasına adayan M. Uğur Derman’a ise “Necip Fazıl Saygı Ödülü” takdim edilecek.  Ödüller, “Gündüz Geceye Muhtaç” temasıyla düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. 

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