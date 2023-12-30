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Necip Fazıl Ödülleri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor mirasını da yaşatıyoruz

'Necip Fazıl Ödülleri 2023'te açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşünsel mirasını yaşatma sorumluluğunu da üstleniyoruz.' dedi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 20:41 - Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor mirasını da yaşatıyoruz
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Necip Fazıl Ödülleri 2023"te açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamalarında satır başları;

"Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının büyük bir değeridir. Onun eserleri tarihimizin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşünsel mirasını yaşatma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde Ayasofya'yı uzun bir mahzunluk döneminden sonra yeniden ibadete açmak, milletimiz adına çok büyük bir devrimdi ve çok şükür nasip oldu."

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • Kültür ve Turizm Bakanı
  • Necip Fazıl Ödülleri

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