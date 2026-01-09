Merhaba Saygıdeğer Necip Fazıl dostları,

Sizlerle tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Star gazetesinin düzenlediği 12. Necip Fazıl Ödülleri'nin Edebiyat dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Kültür Sanat Editörümüz Bedir Açar ve Görsel Yönetmenimiz Sinan Alemdar öncülüğündeki kıymetli ekibimiz yine, her sayfasında Üstad Necip Fazıl'ın yaşadığı bir ek hazırladı.

Yeni ödül sahipleriyle yapılan röportajlar ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinin kaleme aldığı, "hasret" kokan yazılar...

Her bir dostumuz farklı pencerelerden baksa da, hepsinin satırlarında Üstad'dan esintiler var.

İnsan olmanın değerini; ama aynı zamanda zorluğunu anlatan satırlar!

Çok önemli... Zira insanlık hiç bu kadar "rezil" olmamıştı!

Sadece kendilerinin "insan" olduğunu iddia edenlerin, Gazze'de yıllardır sergilediği insanlık dışı vahşet, "insan"lığın tekrar tanımlanmasını zaruri kılmıştır.

Öte yandan, "medenî" zannedilen Batı'nın, bu vahşete verdiği destek, neredeyse insanları "medeniyet"e düşman edecek!

"insan" ve "vicdan" tanımlarına her zamankinden daha muhtaç bir dünyada yaşıyoruz.

Çünkü Üstad, "O'nu tanıyınca 'insan' oldum" dediği Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretlerinden aldığı ilhamla "insan"lığı, "vicdan"la ölçmekte, "vicdan"ı ise, "Hak-batıl terazisi" şeklinde tarif etmektedir.

Abdülhakim Arvasi Hazretleri ise, "Mümin, kendini her an Allah huzurunda bilir. Bu hâl 'vicdan'dır" buyurarak, bu "terazi"nin şaşmazlığını imana endekslemektedir.

Yani yaratılmışların en şereflisi olan insan, "iman ve vicdan" terazisini kaybettiği takdirde sefillerin en sefili, vahşilerin en vahşisi olabilmektedir.

Hakeza, Batı'nın yüzyıllardır istismar ettiği "medeniyet"i ise, Necip Fazıl'ın feyz aldığı insanlar, "Tamir-i bilad ve terfih-i ibad" yani; beldeleri, şehirleri imar etmek ama aynı zamanda bu şehirlerde yaşayan insanları da mutlu etmek olarak tanımlamıştır.

Bugün dünyanın gidişatına bakılırsa, insanlık âleminin; özellikle de kendilerini "insan" ve "medenî" zannedenlerin, Üstad Necip Fazıl'ın savunduğu değerlere çok ihtiyacı vardır.

O halde Necip Fazıl'ın fikirleri, değerleri yaşatılmalıdır.

İşte "Millî İradenin Sesi" Star da bunu yapmaktadır.