Mustafa Aydoğan: Necip Fazıl'ın mücadelesi olmasa idi...

19 Aralık 2021 Pazar 11:11 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 11:14

Bu yılki "Necip Fazıl Ödülleri"nin sahipleri geçen hafta içinde açıklandı. Her yıl büyüyen bir ilgiyle takip edilen ve sonuçları merakla beklenen ödüller sekiz yaşına girdi.

Edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde bu yıl 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri Mustafa Aydoğan'ı Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık gördü.

Şiir yazmanın yanı sıra şiir üzerinde düşünen ve düşüncelerini akıcı denemeler halinde okura sunan Necip Fazıl Şiir Ödülü'nün bu yılki sahibi Mustafa Aydoğan, Akşam Gazetesi yazarı Bedir Acar'a konuştu.

Necip Fazıl ismi sizin dünyanızda nasıl bir yere tekabül ediyor?

Necip Fazıl'ın bendeki en önemli karşılığı, fikir/mücadele adamı olmakla şair olmanın birbirinden ayrılmaz bütünlüğü düşüncesidir. Liseli yıllarımın devasa şahsiyeti idi. Şair olmanın somut hali idi. Türkiye'yi hem edebî hem de siyasî olarak etkilemiş bir şahsiyettir. Kendinden sonra gelen hemen herkes ona az ya da çok bir şeyler borçludur.

Necip Fazıl'ın çilesi ve davası hakkında neler söylersiniz?

Kendini Türkiye'den sorumlu hisseden bir kalpten bahsediyoruz. Bütün çırpınışları bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirme kaygısından kaynaklanmıştır. Ben böyle inanıyorum. Elbette ki Müslüman olmanın getirdiği bir sorumluluktu bu. Allah ona dünyada böyle bir paye verdi. Az lütuf değil.

Necip Fazıl'ın mücadelesi olmasa idi Türkiye'nin algılarındaki kireçlenme daha da katılaşabilirdi. Onun her eylemi ve ifadesi, bu toplumu anlamamakta direnenlerinin gücünü kırmıştır.

İnanmanın ve düşünmenin bedel ödemeden gerçekleşemeyeceğinin önemli sembollerinden biridir.

Necip Fazıl adına ödül verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim ödüllere ilişkin kanaatim şudur: Ödül vermek, önermektir. Emek ve değer sahiplerini ödüllendirmek bir ülkeye yapılacak en büyük iyiliklerden biridir. Değer bilirlik ve bu değer bilirliğe insanları dâhil etmek... Ödül buna katkı sağlar. Değer ölçülerinde ciddi sapmalara yol açılmadığı sürece ödüllerin önemli, etkili ve gerekli olduğunda şüphe yok.

Bu ödülün belirlenme sürecinin dayatmalara kapalı olduğunu düşünüyorum. Jüri kendi iradesi ile düşünüyor, ayıklıyor ve seçiyor. Bu temiz bir durumdur. Necip Fazıl adına verilecek ödüle de böylesi yakışır bence.

Birinin adına ödül verilecekse Necip Fazıl, adına ödül verilmeye en layık isimlerden biridir.

Ödülün size tevdi edilmesi hakkında neler söylersiniz?

Ödülün beni mutlu ettiğini söylemeliyim. Ödülü aldığınızı öğrendiğinizde içinize doğan ilk his anlaşılmış olma hissi oluyor. Bir yerden birden sizi işaret eden bir ses geliyor. Geçici ama güzel bir his. Ödülde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Mustafa Aydoğan kimdir?

Kahramanmaraş'ta doğdu. K.Maraş İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Muhasebat Başkontrolörü olarak çalışmaya devam ediyor.

İlk şiirleri Mavera dergisinde yayınlandı.

1997 yılında Edebiyat Ortamı dergisinin kuruluşuna katıldı. Bir dönem derginin yayın yönetmenliğini yaptı. Türk öykücülüğünde bir ilk olarak Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı'nın çıkmasına ön ayak oldu.

Birçok edebiyat dergisinde şiirleri, eleştiri yazıları ve denemeleri yayınlandı.

2012 yılında "Bugün Konuştuklarımız" adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği şiir ödülünü aldı. Halen sadeimge.com adlı online edebiyat dergisini yönetiyor.

Kendini Aynalarda Çoğaltan Şehir (1997), Bir Dolu Bakır Yaz (1999), Bahar Köpüğü (2004), Az Önce (2012), Bu­gün Konuştuklarımız (2012) Güneşin Ayak İzini Takip Et (2014), Yazma Sevinci (2014), Kitabın Kimliği (2015) yayınlanmış kitaplarından bazıları.