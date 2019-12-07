Prof. Dr. Mehmet Aydın; hukuk tarihi profesörü. Dünden bugüne ışık taşıyor, bugünden yarına köprü kuruyor.

Prof. Dr. Aydın’ın Dr. Coşkun Yılmaz ile el ele vererek ortaya çıkmasına öncülük ettikleri ‘Istanbul Kadi Sicilleri’ adlı 100 ciltlik eser de işte o düne ışık, yarına köprü olan önemli çalışmalardan biri. 2019 ‘Necip Fazil Fikir-Araştırma Ödülü’nü kazanan eserin ortaklarindan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, ciddi bir ilim adamı olmasının yanı sıra, hoşsohbet bir entelektüel.

Fikrinin, hayatının, gönlünün kapsamı ise hem tarihi, hem de coğrafi olarak hayli geniş. Bütün bu geniş alanın ilim ve ruh merkezi ise istanbul…

Zeynep Türkoğlu soruyor, ​Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın cevaplıyor.

24 Portre, 8 Aralık Pazar günü 20:15'te 24'te..