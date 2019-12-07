Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre'de
Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’ın konuk olduğu 24 Portre; 8 Aralık Pazar günü 20:15'te 24'te..
Prof. Dr. Mehmet Aydın; hukuk tarihi profesörü. Dünden bugüne ışık taşıyor, bugünden yarına köprü kuruyor.
Prof. Dr. Aydın’ın Dr. Coşkun Yılmaz ile el ele vererek ortaya çıkmasına öncülük ettikleri ‘Istanbul Kadi Sicilleri’ adlı 100 ciltlik eser de işte o düne ışık, yarına köprü olan önemli çalışmalardan biri. 2019 ‘Necip Fazil Fikir-Araştırma Ödülü’nü kazanan eserin ortaklarindan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, ciddi bir ilim adamı olmasının yanı sıra, hoşsohbet bir entelektüel.
Fikrinin, hayatının, gönlünün kapsamı ise hem tarihi, hem de coğrafi olarak hayli geniş. Bütün bu geniş alanın ilim ve ruh merkezi ise istanbul…
Zeynep Türkoğlu soruyor, Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın cevaplıyor.
24 Portre, 8 Aralık Pazar günü 20:15'te 24'te..
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın – Dr. Coşkun YılmazProf. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz’ın öncülüğünde kıymetli bilim insanlarınca hazırlanan, İBB, İSAM, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ajansı tarafından toplam 100 cilt halinde basılan, hukuk başta olmak üzere tarih, kültür, toplum ve siyaset alanında 6 asırlık belleğimizi İstanbul Mahkemeleri örneğinde bugüne taşıyan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı eserden dolayı emeği geçen tüm bilim insanları adına Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.
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