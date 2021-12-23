Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü sahibi Kadir Daniş: Ödül motivasyon kaynağı

Akşam Gazetesi 23 Aralık 2021 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:02

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülen Kadir Daniş, genç yaşına (şimdilik) dört kitap sığdıranlardan. 1994 doğumlu Daniş'in yayınlanmış dört kitabı var. Necip Fazıl Jüri Heyeti, Daniş'i edebiyatın roman türünde kararlı yürüyüşü, çarpıcı ve sıra dışı konuları ustaca bir kurgu ile roman dünyasına aktarışı ve bunu temiz ve işlenmiş bir dil ile gerçekleştirmesi dolayısıyla Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık gördü.

Akşam Gazetesi Daniş ile ödülü ve Necip Fazıl'ın eserleriyle ilk karşılaşmasını konuştu.

Necip Fazıl'dan ilk ne okudunuz, sizde nasıl bir yeri var?

Beni kitap okumaya babam başlattı. El işçisi bir zanaatkârdı babam. Bir akşam gelirken bir sokak sergisinde gördüğü çocuk kitaplarından getirdi. Hevesle okuduğumu görünce sürekli kitap almaya başladı. Dünya klasiklerinin incecik, kötü çevirili, merdiven altlarında basılmış, çocuklara uyarlanmış bu versiyonlarının bana tek faydası, hayal gücümü tetiklemeleri dışında, sanıyorum, sadece kitap okumayı sevdirmeleri oldu. Okumaya küçük yaşımıza uygun, kanonik edebiyat düşünülünce "kötü" gözüken kitaplarla başlasak bile, okurluk ruhu bir kez içimize girdi mi, illa bir gün gerçek kitaplar okumak istiyoruz, yahut yolumuz bir şekilde gerçek kitaplarla kesişiveriyor. Bütün bunları anlatarak lafı şuraya getirmek istiyorum: Necip Fazıl'ın Çile'si, benim okuduğum ilk gerçek kitaplardan. Ne kitabı nereden aldığım, ne neden okumaya karar verdiğim hatırımda. Yalnız, anlattığı şeylerin büyüklüğü, yüceliği, aşkınlığı karşısında afalladığımı hatırlıyorum. Sonra Çile'yi defalarca okudum tabii. Her okumada başka bir veçhesini açtı bana. Bir keresinde Necip Fazıl'ın tertemiz, müthiş kuvvetli Türkçesine hayran kaldım; başka bir sefer bir insanda dil kabiliyetinin bu kadar yüksek olabilmesine şaşırdım. Hasılı Necip Fazıl benim tanıdığım ilk yazarlardan. Hâlâ da aklımda pek çok mısraı, beyti gezer durur.

Genç bir yazar olarak, Necip Fazıl'ın mücadelesini nasıl görüyorsunuz?

Necip Fazıl'ın yeri bambaşka, bana göre. Ülke idaresinin çok sert ve acımasız olduğu, kendi resmi ideolojisini paylaşmayanlara hiçbir söz hakkı vermediği bir dönemde doğru bildiğini dile getirmekten, ne pahasına olursa olsun, korkmayan biriydi o. (Bu açıdan, onunla aynı düşünceleri paylaşmayanlara bile ilham verebileceğini düşünüyorum.) Söyledikleri halkın büyük çoğunluğunun paylaştığı kanaatler, inançlar olmasına rağmen, büyük bedeller ödedi, ama doğru bildiğinde ayak diredi. Geride bıraktığı eserleri bir kenara koysak bile, onu büyük bir adam saymaya bu kadarı yeter bence.

Necip Fazıl adına ödül verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sevdiğim bir yazar adına ödül verilmesi beni mutlu ediyor. Necip Fazıl'ın adını taşıyan bir ödül almanın da Türk yazarları için gurur okşayıcı, büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu sanıyorum. Bu güzel ödülün çok uzun soluklu olması gerektiğini, zamanla her sene heyecanla beklenen bir edebiyat faaliyeti hâline dönüşmesi lazım geldiğini düşünüyor ve umut ediyorum.

Ödülün size tevdi edilmesi hakkında neler söylersiniz?

Sevinçliyim. Takdir görmek güzel, insanda yeni baştan bir çalışma iştiyakı doğuyor. Takdir edenlere, teveccüh gösterenlere, bir kez de buradan, teşekkür ederim.

PORTRE

1994 yılında İstanbul'da doğdu. İletişim ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okudu. Çevirmenlik ve editörlük yapıyor. Yayımlanmış dört romanı var: Kitabü'l Acayip (2015), Panoptik Bela (2016), Serçelerin Ölümü (2019), Yeryüzü Blues (2020).