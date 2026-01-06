Hem akademisyen hem icracı kimliğiyle uzun yıllardır Türk halk müziğine emek veren, milletin bağrından çıkmış, kültürel kimliğimizin özü niteliğindeki türkülerin yaşatılması, arşivlenmesi ve doğru biçimde tanıtılmasındaki katkılarından dolayı Bayram Bilge Tokel, Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülmüştür. AKŞAM Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar, Tokel ile Necip Fazıl ve ödüller üzerine sohbet etti.

Necip Fazıl denilince sizde hangi çağrışımlar uyanıyor?

Necip Fazıl ismi bende öncelikle şu çağrışımları yapıyor: Şair, mücadele insanı, kitleleri etkileme gücü yüksek, inandıkları uğruna her şeyi göze alabilecek kadar cesur bir kişilik... Onun fikir dünyasındaki çilesi ve davası örnek alınacak niteliktedir.

Necip Fazıl'ın fikirsel planda çektiği çilesi örnek nitelikte... Şiirlerine de yansıyan bir çile... Onun şiirleriyle ilk tanışmanız ne zamana denk geliyor?

"Çile" kelimesini, onun sanat, şiir, edebiyat, fikir, felsefe, iman ve mücadele alanlarında yaşadığı sıkıntıların manzum bir ifadesi olarak kaleme aldığı Çile adlı şiir kitabı şeklinde anlamayı tercih ederim. Bu kitabın bende bıraktığı etkiyi hiç unutmam. 1974 yılında, üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. Kaldığım Site Yurdu'nun kitap satış yerinden, neredeyse bir haftalık harçlığımı vererek aldığım ilk iki kitaptan biri Çile, diğeri ise Abdurrahim Karakoç'un Bütün Şiirler'i idi.

Sizce Necip Fazıl Kısakürek adına düzenlenen ödüllerin anlamı nedir?

Bir milletin edebiyat, kültür ve fikir hayatında iz bırakan; özellikle genç kuşakları heyecanla bir ideale, bir ülküye yönlendiren fikir ve dava adamları adına ödül ihdas edilmesi, bizde de çok güzel bir gelenektir. Necip Fazıl Kısakürek Ödüllerinin benzerlerinden en önemli farkı ise, en üst düzeyde temsil edilip takdir görmesidir. Bu yönüyle de ayrı bir anlam taşır.

Türk musikisi kültürüyle ilgili çalışmalarınız da dikkat çekiyor. Bu alanda gördüğünüz ilgi size ne hissettiriyor?

Türk musikisi kültürünün özünü ve ana sütununu oluşturan türkülerimiz üzerine yıllardır yazıyor, söylüyor, derliyor ve paylaşıyoruz. Bu çalışmaların fark edilmesi, insanın bütün yorgunluğunu alıyor. Emeği geçen, takdir eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.