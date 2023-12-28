Star Gazetesi tarafından düzenlenen 10. Necip Fazıl Ödülleri, 30 Aralık'ta görkemli törende sahipleriyle buluşacak.

Onun bestelerini dinleyenler hüzünle huzurun birlikte aktığını söylerler. O ise bunu şöyle yorumluyor: Demek ki konuşmadan da müzik diliyle birbirimizin samimiyetini anlayıp ona göre karşılık verebiliyoruz. Genç piyanist Büşra Kayıkçı ilk albümü Eskizler'i 2019'da yayınladığında dikkatleri üzerine çekti, övgüler topladı. Akşam Gazetesi'nde Bedir Acar, Ülkemizi uluslararası müzik platformlarında başarıyla temsil eden sanatçı ile Necip Fazıl Ödülü'nü konuştu.

Genç bir müzisyen olarak, Necip Fazıl deyince nasıl bir portre beliriyor zihninizde?

Necip Fazıl kendi eserlerinde, kendi dünyasında kendine has bir hareket biçimi bir ritmi olan bir yazar. Hayatı boyunca durmamış, sürekli eylem halinde olmuş bir sanatçı. Onun eserlerine baktığımız zaman da hem düşünsel hem form olarak bunun izlerini görebiliyoruz. Dolayısıyla onun yaşantısına denk düşen bu ahenk aslında bir müzisyen olarak beni oldukça etkiliyor. Necip Fazıl'ın sadece yazın dünyasındaki insanları değil sanatın faklı alanlarında üretim yapan insanları da hem eylemleriyle hem üretimleriyle doğrudan etkilediğini bu anlamda çok büyük bir sanatçı olduğunu söyleyebiliriz.

Size ilham veren, etkileyen yönleri nedir?

Necip Fazıl doğru bildiğini söylemekten hiçbir zaman çekinmemiş, inandığı gibi yaşamış bir sanatçıydı. Bize bir duruş sahibi olmanın sanatının önünde engel olamayacağını gösteren büyük bir üstat. Bu anlamda da bana her zaman çok ilham vermiştir. Ben inanıyorum ki yaptığınız iş özenli ve kaliteli olduğu sürece kolay kolay görmezden gelinemeyecektir.

Ödül hakkında neler söylersiniz?

Kültürümüzün önemli bir parçası, olmamız gereken özün bir savunucusu haline gelmiş Necip Fazıl adına bir ödül verilmesi elbette çok değerli ve çok anlamlı. Bunun bir klasiğe dönüşmesi, beklenen bir ödül olması da bu değere sahip çıkmak açısından çok kıymetli.

Ödülün size verildiğini öğrendiğinizde hangi duygular öne çıktı?

Yürüdüğüm yol ile özdeşleştirdiğim bir sanatçının ismiyle verilen bu ödülün zatıma tevdi edilmesi benim için büyük bir şeref, bir gurur kaynağı. Bu ödülü pek çok değerli başka isimlerle beraber paylaşıyor olmaktan dolayı da mutluyum.