''Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında'' klibi büyük alkış aldı

Milli iradenin sesi Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına bu yıl onuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonu teşrifinin ardından Necip Fazıl Ödülleri 2023 töreni adeta fikri ve kalbi dünyamızın on yılını özetleyen özel bir klibin gösterilmesiyle başladı.

2014 yılından günümüze Necip Fazıl Ödülleri'nin unutulmaz anlarını ekrana taşıyan klip salondan büyük alkış aldı.