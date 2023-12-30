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Necip Fazıl Ödülleri

''Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında'' klibi büyük alkış aldı

Necip Fazıl Ödülleri 2023 töreni 'Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında' klibinin gösterimiyle başladı. 2014 yılından günümüze Necip Fazıl Ödülleri'nin unutulmaz anlarını ekrana taşıyan klip salondan büyük alkış aldı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
''Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında'' klibi büyük alkış aldı
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Milli iradenin sesi Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına bu yıl onuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salonu teşrifinin ardından Necip Fazıl Ödülleri 2023 töreni adeta fikri ve kalbi dünyamızın on yılını özetleyen özel bir klibin gösterilmesiyle başladı.

2014 yılından günümüze Necip Fazıl Ödülleri'nin unutulmaz anlarını ekrana taşıyan klip salondan büyük alkış aldı.

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