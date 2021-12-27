''Necip Fazıl Ödülleri, 8 senedir aynı ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor''

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:38

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Necip Fazıl Ödülleri Jüri üyesi Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Türkiye'nin benzeri ödül skalası içerisinde Necip Fazıl Ödülleri, 8 senedir aynı ilgiyle ve heyecanla takip edilmesi yönüyle diğerlerinden farklılaşıyor. Salgına rağmen 8 yıldır bugüne gelmesinde birçok etki var elbette. Ben bu etkiyi birkaç başka faktöre de bağlıyorum. Bunlardan birisi, Necip Fazıl gibi vefatının üzerinden 40 küsür sene geçmiş olmasına rağmen hala sıcak ve genç ilgileri bünyesinde toplayan bir ismin adına veriliyor olması çok önemli. Necip Fazıl ismi burada temel ve ana faktör bunu kabul etmek lazım. Onu adına veriliyor olması bu ilginin birinci besleyici unsuru. İkincisi Cumhurbaşkanımızın bu ödüle sahip çıkması. 8 yılda gerçekleşen 7 törene de cumhurbaşkanımızın katılımı bu ödül törenine söylediğimiz görkemi ve heyecanı katıyor" değerlendirmesinde bulundu.