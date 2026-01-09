İSTANBUL 9°C / 7°C
Necip Fazıl Ödülleri

Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi, Üstad'ın mirasına sahip çıkıyor. Ödüller; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12'nci kez sahiplerini buluyor.

9 Ocak 2026 Cuma 10:25
Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl 12'ncisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Sonsuzun Fethine Çık' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Bu akşam saat 18.00'de 24 TV ekranında yayınlanacak ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

KİMLER ÖDÜL ALACAK?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel, Dr. Ögr. Gör. Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde12'nci Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın

