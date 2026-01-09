Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.
Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl 12'ncisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Sonsuzun Fethine Çık' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.
Bu akşam saat 18.00'de 24 TV ekranında yayınlanacak ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.
KİMLER ÖDÜL ALACAK?
Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel, Dr. Ögr. Gör. Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde12'nci Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:
NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ
Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi
Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim
Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel
Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın