''Necip Fazıl Ödülleri'' sahipleri duygu ve düşüncelerini paylaştı

Türk basının öncü ve köklü basını arasında yer alan Star Gazetesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzlendiği "Necip Fazıl Ödülleri 2022" sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katılacağı program öncesinde Star Gazetesi ekibi olarak saha da yer alan Gülsüm Senanur Demir ve Mert Dönmez, ödüle alanların duygu ve düşüncelerini öğrendi.

"ŞİİR ÖDÜLLERİ BENİM BAKTIĞIM YERDEN DİLE VERİLEN ÖDÜLLERDİR"

Necip Fazıl Şiir ödülüne layık görülen Mehmet Can Doğan, duygularını paylaştı.



Program öncesi açıklamada bulunan Doğan, "Şiir ödülleri benim baktığım yerden dile verilen ödüllerdir. Çünkü Necip Fazıl ile aynı dünyada nefes alıp verdiğimi düşünüyorum. Sadece Üstad'ta değil Yunus Emre, Turgut Uyar da dahildir buna. O yüzden aynı everendeyiz, bu vesileyle Necip Fazıl'ın bir kez de bende nefes aldığını söyleyebilirim." dedi.

YAŞAR: ROMANLARIN ASLINDA TARİHÇİLER KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU İFADE EDER

Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne layık görülen Mustafa Özel'in sağlık sorunları nedeniyle programa katılamaması üzerine vekâleten Editör Kübra Kuruali Yaşar, katıldı.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne layık görülen Mustafa Özel'e vekâleten açıklamada bulunan Editör Kübra Kuruali Yaşar, "Öncelikle buradan Mustafa hocamıza sağlık sıhhat dileyelim. Kendisinin çok selamını getirdim. Bildiğiz üzere Mustafa Özel, roman ile iktisatı birleştiren, roman bilimi üzerine kitaplar hazırlıyor. Hocamız kitaplarında 'bir romanı neden okuruz?' sorusuna hepimizin verdiği farklı cevapları kabul etmekle birlikte, romanların aslında tarihçiler kadar önemli olduğunu ifade ederek, insanoğlunu tanımanın çağımıza bakarak çözüm bulmamıza yarımcı oluyor." dedi.

"BU ÖDÜL ÇOK KIYMETLİDİR"

Necip Fazıl İlk Eserler ödülüne layık görülen Can Acer, Star Gazetesi ekibiyle duygularını paylaştı.

Aldığı ödülün çok anlamlı olduğunu bildiren Acer, "Bu ödül çok anlamlı benim. Necip Fazıl hem sanat sahasında hem düşünce sahasında önemli bir şahsiyet. Edebiyatımıza trajik boyutu kazandıran ve hecenin gerçek görüntüsünü modern şiir içinde veren bir şairdir. düşünce sahasında yaptıkları da malum. Hangi disiplinde eser verirse versin hikaye, şiir vs. en yüksek perdeden eser vermiş bir şahıs adına verilen ödül çok kıymetlidir." ifadelerini kullanadı.