Necip Fazıl Ödülleri töreninde, Başkan Erdoğan'ı duygulandıran nida: Ayasofya açılacak

27 Aralık 2021 Pazartesi 17:47 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:52

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Necip Fazıl'ın kendi sesinden 'Ayasofya açılacak' nidaları ve geceye özel görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star Gazetesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu yıl 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninin onur konuğu oldu.

Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluştu.

Ünlü Oyuncu Cem Uçan'ın duygusal sunumu ve Necip Fazıl'ın sesi, tün salona duygu dolu dakikalar yaşattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Geceye özel hazırlanan görüntüleri izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl'ın 29 Aralık 1965'te yaptığı Ayasofya hitabesini dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Üstad Necip Fazıl'ın kendi sesinden, 'Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş, kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak.' nidası, Erdoğan'ı duygulandırdı.

"ELHAMDÜLİLLAH BU DA BİZE NASİP OLDU VE AYASOFYA AÇILDI"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Erdoğan, Bunun rast gele bir ses olmadığını, bunun imanın gür sedası olduğunu dile getirerek, "Elhamdülillah bu da bize nasip oldu ve Ayasofya açıldı. Sezai ağabeyin de dediği gibi 'Kaderin üstünde bir kader vardır.' Elhamdülillah ve kaderin üstündeki kaderi hem gördük hem yaşadık ve Ayasofya açıldı." dedi.

Necip Fazıl'ın, kendisinin de içinde bulunduğu kuşağın adeta bir mürşidi, muallimi, kültür ve sanat pınarlarını kurutan aydın vesayetine karşı bir direniş önderi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Terörün, şiddetin ve Batı'ya öykünmenin kol gezdiği bir dönemde üstat sadece varlığıyla koca bir neslin kaybolup gitmesine de engel oldu. Üstat Necip Fazıl, hayattaki en büyük gayesinin tarihini, dilini, dinini, aslını bilen fikir Mehmetçikleri yetiştirmek olduğunu söylemiştir. Gençlerin okumasından, araştırmasından, medeniyet değerlerine sahip çıkmasından daima mutlu olmuştur. Biz de her sene üstadın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. İlk eser ödülleri ile genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyor ve teşvik ediyoruz." diye konuştu.

STAR GAZETESİ'NE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri'ni tevcih ettikleri isimleri tebrik edip, ödül merasiminin hayırlara vesile olmasını dileyerek, üstat Necip Fazıl ile birlikte dili, düşünceyi, hayatı güzelleştiren bütün şairleri, edebiyatçıları saygı ile anarak, üstadın aziz hatırasını bu ödülle yaşatan Star Medya Grubu'na teşekkür etti.