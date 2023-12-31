Necip Fazıl Ödülleri'nde ''Filistin'' vurgusu geceye damga vurdu

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen 10'uncu Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda sahiplerini buldu.

"Doğdu Batmayan Güneş" temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken görkemli törene Filistin açıklamaları damga vurdu.

Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülen piyanist Büşra Kayıkçı'nın dünyada insanlığa karşı işlenen zulüm karşısında yaşadığı duygu yoğunluğunu notalara dökerek icra ettiği 'Kubbe' adlı eseri büyük beğeni topladı.

Nacer Khemir teşekkür konuşmasında Filistin davasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir yer ayırdı. Khemir, "Necip Fazıl bir şair ve mütefekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adamıştı. Zira trajediyi doğuran yalanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı Filistin halkı şahsınızda bir hakikat adamı buldu" dedi.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf'un oğlu Efe ise "Gazze'de vefat eden çocuklar var. Protestoların aktif hale getirilmesini istiyorum. Türkiye halkının ayağa kalkmasını ve bilinçlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ödülü Gazze'de katledilen kadınlar ve çocuklar adına, aziz şehitler adına aldığını dile getiren Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Sahibi Sema Bayar, "Üstad'ın eserleriyle birlikte bir edibin, kelimelerin hem sığınağı hem de dünyanın acısına karşı duracağı silahı olduğunu öğrendim" dedi.

Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne değer görülen şair Ali Günvar, ödülünü Gazze'de şehit olanlar ile kendi dillerinde şiir yazdırılmayan, şiirlerini basmaları engellenen şairlere ithaf ettiğini dile getirdi.

Filistin halkına yönelik yapılan destek konuşmaları tüm salon tarafından alkışlandı.