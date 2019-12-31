Necip Fazıl Ödülleri'ni Türkiye'nin markası yaptık

31.12.2019 02:38 - Güncelleme: 31.12.2019 08:01

STAR, 20 yıl sanat dünyasının nabzını tuttu. Özel haberlerin dışında magazin olaylarına bakış açısıyla fark yaratan ve tiraj uğruna basın meslek ilkelerinden ödün vermeyen Star, her zaman doğru haberi okuyucularına sunmaya çalıştı. Dizi ve sinema sektöründeki son gelişmeleri okurlarına duyuran ‘Milli İradenin Sesi’, genç sanatçıların en büyük destekçisi oldu.

TÜM İHTİŞAMIYLA SÜRECEK

Edebiyat dünyasında yankı bulan, Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 6 yıldır Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri kültür sanat camiasının en prestijli ödülleri arasında yer aldı. 2019 yılında Necip Fazıl Ödülleri’nin altıncısı düzenlendi. ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla gerçekleştirilen gecenin onur konuğu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Jürisinde Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’un yer aldığı 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni’ne kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Bugüne kadar Kudüs Şairi Nuri Pakdil’den Rasim Özdenören’e sanat dünyasının en değerli isimleri bu özel ödüle layık görüldü. Star dijital platformda 24 saat sizlere ulaşırken, Necip Fazıl Ödülleri de tüm ihtişamıyla devam edecek.



