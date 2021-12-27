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Necip Fazıl Ödülleri

Necip Tosun: Umarım nice 8 yıllara ulaşan bir ödül olur

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:59
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Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Necip Fazıl Ödülleri Jüri üyesi Necip Tosun, "Gerçekten heyecan verici bir gece. Ben de bu gelenekselleşmiş ödüllerin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Çünkü jüri olarak biz bir yıl boyunca bu isimleri belirlemek için çalıştık. Alanlarında öne çıkmış yazarları belirlemeye çalıştık. Sonuçta böyle bir tablo çıktı ortaya. Bu ödüllerin arkasında özellikle Cumhurbaşkanımızın olması, 8 yıl boyunca böyle devam etmesini sağladı. Umarım nice 8 yıllara ulaşan bir ödül olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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