27 Aralık 2021 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 16:32

Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Öncelikle bu ödül töreni, bizim için her yıl tekrarladığımız güzel bir mutluluk. Ödül törenimizin bu yıl 8. yılı. Aslında hep 8. yıl diyoruz ama öncesi de var. Star Gazetesi, 2012-2013 yıllarında Büyük Doğu dergisini birebir basımını yaparak gazetenin yanında hediye ediyordu. Yani Star Gazetesi özelinde, daha önceden başlayan bir Necip Fazıl aşinalığı var. Ben artık "Necip Fazıl Ödülleri" nin bir Necip Fazıl klasiği olarak toplumda da ciddi anlamda kabul gördüğünü düşünüyorum. Çok mutluyuz ve devamı gelecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.