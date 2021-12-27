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Necip Fazıl Ödülleri

''Ödül aldığım için çok sevinçliyim''

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:58
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Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Necip Fazıl ilk eserler ödülüne layık görülen Kadir Daniş, "Ödül aldığım için öncelikle çok mutluyum, sevinçliyim. Özellikle Necip Fazıl'ın adıyla takdim edilen bir ödül aldığım için ayrıca gurur duyuyorum. Taktir ve teveccüh görmek beni motive etti. Özellikle genç sanatçılar için bu tür ödül organizasyonlarının teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Akranım olan sanatçıların da bu gururu yaşamalarını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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