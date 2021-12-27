27 Aralık 2021 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:06

Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü'ne layık görülen Mukadder Gemici, "Çok özenerek hazırlanmış Türk Medya ailesi çok teşekkür ediyoruz kendilerine, sağ olsunlar. Ödülün Necip Fazıl ile olan bir seçkinliği var. Necip Fazıl çok büyük bir isim, o yüzden Necip Fazıl ödülünü aldığım için çok memnunum. İnşallah klavyenin başına geçip gerçekten yazmak güdüsüyle hareket eden herkesin, o kavgayı veren o iç dünyasında fırtınaları yaşayan herkesin bu ödülü günün birinde almasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.