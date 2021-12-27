27 Aralık 2021 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:57

Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Süleyman Uludağ, "Memleketine samimiyetle hizmet eden, hizmet uğrunda çeşitli zorluklara katlanan Necip Fazıl'ın eserleri, şiirleri vasıtasıyla yeni nesillere ilham kaynağı olan bir şahsın, bu şekilde yaşatılması memleketimiz için faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu akşam kendilerine ödül verilecek olan arkadaşlarımızın da aynı Necip Fazıl gibi yeni nesillere eserleriyle örnek olma tarafları var. Her birini şahsım adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Dilerim ki, inşallah bundan sonra daha büyük sanatkarlar, daha büyük ilim insanları, fikir insanları yetişir. Böyle ödüllere layık görülürler. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; Necip Fazıl mücadele insanıdır, inancı uğrunda her türlü zorluğa göğüs germiştir. Tüm engellemelere rağmen inancından taviz vermemiştir. Halkın konuşan dili ve halkın hislerinin tercümanı olmuştur. Kendisini de rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.