27 Aralık 2021 Pazartesi 13:35 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:35

Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülen Safiye Gölbaşı, "Bu gece ben hem büyük bir heyecan içindeyim hem de ödül alacak olmaktan onur duyuyorum. Bu onur tabi Necip Fazıl isminin ağırlığından kaynaklanıyor. Bu gece burada olmaktan çok mutluyum ve heyecanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.