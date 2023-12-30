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Necip Fazıl Ödülleri

Nuh Albayrak: Necip Fazıl Ödülleri kültür ve edebiyat dünyasında bir ''referans'' haline geldi

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde konuştu. Albayrak, her yıl artan ilgiyle sürekli gelişen Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür ve edebiyat dünyasında tartışılmaz bir “referans' haline geldiğini kaydetti.

30 Aralık 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Nuh Albayrak: Necip Fazıl Ödülleri kültür ve edebiyat dünyasında bir ''referans'' haline geldi
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Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, kültür sanat camiasının en prestijli ödülü olan ve bu yıl onuncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde konuştu.

Nuh Albayrak, her yıl artan ilgiyle sürekli gelişen Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür ve edebiyat dünyasında tartışılmaz bir "referans" haline geldiğini kaydetti.

Necip Fazıl Ödülleri'ni her yıl farklı bir temayla sunduklarını ifade eden Nuh Albayrak, "2017'de "Gençlik Ruh İşidir" dedik, 2018'de "Çilesiz dava olmaz" dedik, 2019'da "Gündüz Geceye Muhtaç" dedik, 2021'de "İnanç Zaferin Müjdecisidir" dedik, 2022'de ise "Yük, Kimin Omzunda" sorusunu gündeme getirdik" dedi.

Nuh Albayrak, "Bu yılın temasını da, önceki ödül törenimizdeki konuşmanızda, "Batmayan güneşin doğuşuna az kaldı" ifadenizde, vurguladığınız gibi, "Doğdu Batmayan Güneş" olarak belirledik. Gelelim ödüllerimize... 6 kategoride devam eden Necip Fazıl Ödülleri'ne bu yıl, 10. yaşımızın onuruna, Çocuk Edebiyatı, Görsel Sanatlar, Mimarlık ve Müzik olmak üzere 4 kategori daha ekleyerek, "10. Yılda 10 ödül" dedik. Biraz sonra, daha yakından tanıyacağımız ödül sahiplerimizi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödüllerin seçilmesinde gösterdikleri hassasiyet sebebiyle, jüri üyeleri Prof. Dr. Fatih ANDI, Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ, Prof. Dr. Turan KARATAŞ, Doç. Dr. Ahmet Murat ÖZEL ve Necip TOSUN'a teşekkür eden Nuh Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanım, baş döndüren temponuza rağmen, 10 yıldır bütün ödül törenlerimizi onurlandırdınız. Elbette ödüllerimiz, sizin desteğinizle büyük değer kazandı. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, desteği için teşekkür ediyoruz. 10. Necip Fazıl Ödülleri Özel Ekimizle birlikte, Üstad'ın ve ödül sahibi yazarlarımızın kıymetli eserlerinin bulunduğu, kültür hazinesi çantamızı, bu gecenin hatırası olarak sizlere takdim ediyoruz. Bu muhteşem geceye emeği geçen TürkMedya ekibimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

2014 yılı Saygı Ödülü sahibi Nuri Pakdil'i, 2015 yılı Saygı Ödülü sahibi Rasim Özdenören'i, 2017 yılı Fikir Araştırma Ödülü sahibi Ahmet Özalp'ı ve Saygı Ödülü sahibi Teoman Duralı'yı, 2018 yılı Saygı Ödülü sahibi Nevzat Atlığ'ı rahmetle yâd eden Nuh Albayrak, "Ayrıca, 21 Ekim'de aramızdan ayrılan Necip Fazıl Kısakürek, Kültür ve Araştırma Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Kısakürek'i de rahmetle anıyoruz. Ve... Milletimizin huzur ve güveni için, feda-yı can eyleyen şehitlerimiz ile Gazze'de soykırıma uğrayan masum kardeşlerimize, Allah'tan rahmet diliyor, katil İsrail'i lanetliyoruz. Sizleri, 10. Necip Fazıl Ödülleri, Ödül Törenimizle baş başa bırakıyor, saygılar sunuyorum..." dedi.

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