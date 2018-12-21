Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafındandan bu yıl beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene devlet erkanının yanı sıra kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üstad kalemşorlerin hedefi olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir." dedi.

Üstad'ın dizeleri notalarla buluştu

Necip Fazıl Ödülleri töreninde, Besteci Yücel Arzen ve ekibi Üstad'ın ''Sakarya Türküsü'' ve ''Şarkımız Bizim'' şiirlerini notalarla buluşturdu.

'Çilesiz dava olmaz' adlı kısa film, izleyenlere hem duygu dolu anlar yaşattı, hem de gurulandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: O ''kaldırımların şairi''

Necip Fazıl Ödülleri programında bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu konuşmasında Üstad Necip Fazıl'ın hayatından anektodlara yer verdi. Üstad Necip Fazıl'ın kültürel ve manevi mirasını yaşatmak için 2014 yılınd hayat bulan organizasyonda emeği geçen herkesi kutlayan Bakan Ersoy, özellikle Star Gazetesi'ne teşekkür etti. Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini kutlayan Bakan Ersoy, "Eminim ki bu akşam aldıkları ödül, özgeçmişlerinde önemli bir yer bulacaktır." diye konuştu.

Bakan Ersoy konuşmasının devamında, ''Üstad Necip Fazıl Kısarkürek, bir fikir ve sanat adamı olarak taşları yerinden oynattı, entellektüel mirasımıza önemli katkılarda bulundu, yayıncılık dünyasında bir döneme damgasını vuran çalışmalarıyla büyük kalabalıklar karşısındaki muhteşem hatipliği ile siyasi ve kültürel belleklerimize kazındı. Ama ne olursa olsun o, herkes için her daim ''kaldırımların şairi'' oldu.'' dedi.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak: Çilesiz dava olmayacağı gerçeğinin canlı örneğiydi

Kaan Yakuphan'ın sunduğu programın açılış konuşmasını Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak yaptı. Albayrak, ''Ömrünü davasına adayan Üstad Necip Fazıl, çilesiz dava olmayacağı gerçeğinin canlı örneğiydi. Zira onun için ''Çile'' sadece şiirinin adı değil, ideallari uğruna yokuşlar tırmanmakla geçen ömrünün anlamıydı. Kendisini saygıyla anıyor, şükranlarımızı arz ediyoruz.

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

''Üstad'ın çektiği çileler boşa gitmedi. Milletimizin büyük Türkiye yolculuğu, o zor günlerde o mihmandarlar sayesinde yoluna devam edebildi. Sayın Erdoğan'ın liderliğindeki finalde ise milletimiz örnek bir demokrasi devrimi ile kendi iradesini vesayetin hipoteğinden kurtardı. Ama ne yazık ki, o canavar hala pusuda bekliyor, bulduğu her delikten başını uzatıyor. ''Öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya'' olmak istemiyorsak teyakkuzda kalmak ve

bütünlüğümüzü korumak zorundayız.''

BEŞİNCİ NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

ŞİİR ÖDÜLÜ: ARİF AY

1970'lerden günümüze şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan, öte yandan mazlumların ve mağdurların öfkeli sesi olan Arif Ay Necip Fazıl Şiir Ödülüne layık görüldü. Ay ödülünü Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden aldı.

HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ: AYKUT ERTUĞRUL

Yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul, Necip Fazıl Hikaye-Roman ödülüne layık görüldü. Ertuğrul'un ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: PROF. DR. AHMET YAŞAR OCAK

Anadolu coğrafyasının inanç tarihi ve Babailer, kalenderiler, vefailer gibi çok az bilinen heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültürümüze, arih çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Prof. Ahmet Yaşar Ocak Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülüne layık görüldü. Ocak'a ödülünü ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca takdim etti.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ: YASEMİN KARAHÜSEYİN

Yayınlanan üç romanında da yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle, hayal ve gerçek çatışmasını, insanın özünü arama çabalarını, ayrılan ve kesişen kaderleri derinlikli biçimde irdelemesiyle Yasemin Karahüseyin Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görüldü. Karahüseyin ödülünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ: FATİH BAHA AYDIN

Dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleriyle bir kültür romanı olan Bihaber'de ironinin gücünü ustalıkla kullanması, olayları, insanları didaktik olmaktan uzak sahici bir dünyaya yerleştirmesiyle, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülen Fatih Baha Aydın ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un elinden aldı.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: PROF. DR. MUHAMMED HARB

Mısır'ın yetiştirdiği önemli yazarlardan biri olan Muhammed Harb, Türkiye'de İstanbul Üniversitesinde Tarih doktorasını yaptı. Mısır ve Suudi Arabistan'ın çeşitli üniversitelerinde ve Mısır'da Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev aldı.

Muhammed Harb, Osmanlı tarihi, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, Mehmed Akif gibi edebiyatçılar üzerine yaptığı çalışmalar ve öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat ödülüne layık görüldü. Harb'e ödülünü Eenerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak takdim etti.

SAYGI ÖDÜLÜ: PROF. DR. NEVZAT ATLIĞ

Nevzat Atlığ, Türk musikinin yaşama savaşı verdiği yıllarda, üniversite korosundan başlayarak bütün oluşum ve kurumlarda görev almış, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı'nın kuruluşunda öncü rol üstlenmiştir. Öte yandan devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan kültür ve sanat adamı olarak Nevzat Atlığ, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görüldü. Atlığ ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.