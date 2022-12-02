Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Nuh Albayrak, "2022 Necip Fazıl Ödülleri" töreninde açıklamalarda bulundu.

Törene onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirleri selamlayan Star Gazetesi GYY Albayrak, "Geçen yıl bu salonda, "İnanç, zaferin müjdecisidir" demiştik. O halde gelin, inandığımız "zafer"e giden yolda, bu akşam bir adım daha atalım ve "Yük kimin omzunda?" diyerek, asrın sorusuna cevap arayalım. Bazıları, "yük"ü, sathi bir bakışla "külfet" olarak görür ve uzak durur. Ama "selim" akıl sahipleri, o "yük"ü "nimet" bilir ve büyük bir iştiyakla omuz verir." ifadelerini kullandı.

"Yük taşımayı nimet bilenler olmasaydı, bu dünyada yaşanmazdı" diyen Albayrak, "Mesela, mağdur coğrafyalardan dalga dalga gelen mazlumlara, vicdanına tel örgü çekenler gibi, Türkiye de sahip çıkmayıp, göstermelik söylemlerle geçiştirseydi, o mazlumların hali ne olurdu? Zulmün her çeşidinin kol gezdiği bu dünyada, mağdur olan, sadece insanlar mıdır? Fethin sembolü olan Ayasofya Camii'nin, asırlık yalnızlığı, kimin vicdanını sızlatmadı ki? " şeklinde konuştu.

"ÜSTADIN 'AYASOFYA AÇILACAK HEM DE ÖYLESİNE AÇILACAK Kİ' MÜJDESİNDE ASLINDA 'KİM AÇACAK' SORUSU VARDIR"

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl'ın 'Ayasofya bir gün açılacak' hayaline atıfta bulunan Albyarak,"Zaten yük taşımayı nimet bilenler olmasaydı bu dünya yaşanmazdı. Mesela mağdur coğrafyadan dalga dalga gelen mazlumlara vicdanına tel örgü çekenler gibi biz de sahip çıkmasaydık, bu mazlumların hali ne olurdu? Zulmün her çeşidinin kol gezdiği bu dünyada mağdur olan sadece insanlar mıdır? Fethin sembolü olan Ayasofya Camii'nin asırlık yalnızlığı kimin vicdanını sızlatmadı ki? Üstadın 'Ayasofya açılacak hem de öylesine açılacak ki' müjdesinde aslında 'kim açacak' sorusu da vardır. Fakat bu soru yıllarca cevapsız kaldı. Ama 1994 yılında perişan bir İstanbul devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dağlar gibi yığılmış meseleler arasında işte bu 'Kim açacak?' sorusunu da duymuş ve o günlerde verdiği bir röportajda 'Ayasofya yeniden cami olacak.' demişti. Bu güçlü irade asırlık vesayet kayalarını yerinden oynatan bir kaldıraç olmuş ve Ayasofya gerçekten açılmıştır. Hem de üstadın dediği gibi, öyle açılmıştı ki bütün İslam aleminde yeni ufuklar açmıştır. Hülasa Afrika'dan Asya'ya koca yerküresi 'insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturunca yüke talip olanların omuzlarında dönmektedir."

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, sözlerini şöyle sürdü:

Afrika'dan Asya'ya koca yerküresi, "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" düsturunca, "yük"e talip olanların omuzlarında dönüyor! "Yük kimin omzunda" sorusunun, biraz sonra izleyeceğimiz "Tema Filmi"mizde zikredilecek olan, sağına soluna bakmadan "Ben varım" diyerek, "Mukaddes yüke hamal" olan "insan" örnekleriyle, daha da anlam kazanacağını söyleyelim ve ödül gecemize dönelim...



Bu yıl da gösterdikleri itinayla, Necip Fazıl Ödüllerinin değerine değer katan jüri üyelerimiz Fatih ANDI, Hicabi KIRLANGIÇ, Turan KARATAŞ, Necip TOSUN ve Ahmet Murat ÖZEL beyefendilere teşekkür ediyoruz. Uzun müzakereler neticesindeki, isabetli mutabakatlarla tespit edilen yeni ödül sahiplerimizi şimdiden kutluyoruz.

Bu akşam sizlere, birer kültür hazinesi takdim ediyoruz. Koltuklarınızda sizi karşılayan şık çantalarda, Üstad Necip Fazıl'ın değerli eserlerinin yanı sıra, ödül sahibi yazarlarımızın kitapları, Kültür Sanat Editörümüz Bedir Acar öncülüğünde hazırlanan Özel Ekimiz, Saygı Ödülümüzün sahibi Ressam İlhami Atalay'ın fırçasından çıkan bir şaheser ve Üstad'ın sözleriyle anlam kazanan kalemler bulunmaktadır. Necip Fazıl Ödüllerine, başından bu yana gösterdiğiniz teveccüh, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanımızın şahsında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, anlamlı desteği için çok teşekkür ediyoruz.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfına, Büyük Doğu Yayınları'na ve Mehmed Kısakürek beyefendiye, değerli katkıları için teşekkür ediyoruz. Teşriflerinizle, gecemizi kıymetlendiren siz değerli misafirlerimize de, çok teşekkür ediyor, "Ayaklarınıza sağlık" diyoruz. Son olarak, bu güzel organizasyon için haftalardır yorucu bir çalışma yürüten Kurumsal İletişim Direktörümüz Ömer Faruk Sarımermer ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.