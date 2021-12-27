27 Aralık 2021 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:12

Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, "Böyle bir geceye davetli olmaktan, bu ödül törenine tanıklık etmekten çok mutluyum. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nin muhteşemliğine hep birlikte tanık oluyoruz. Kıymetli bir yerde kıymetli bir ödül töreninde sizlerleyiz. Şimdiden ödüle layık görülen tüm değerli kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.