Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü Sahibi Peren Birsaygılı Mut, Filistin'e ve Üstad Necip Fazıl'a dair dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Mut, şunları kaydetti:

Necip Fazıl Ödülü ileride bir gün kazanmak istediğim ödüllerin en başında geliyordu, Necip Fazıl aslında büyük üstad, Cumhuriyet tarihinin en büyük fikir ve aksiyon insanlarından birisi, benim açımdan soylu bir inadın da simgesi aslında, Filistin edebiyatıyla çok bağdaştırıyorum üstadın o kavgasını, inadını, öfkesini...

Necip Fazıl'ı tek kelimeyle özetlemek gerekirse, benim açımdan soylu bir inadın da simgesi aslında.

PEREN BİRSAYGILI MUT GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ben Filistin çalışmaya başladığım ilk andan itibaren bir hayal de kurmaya başlamıştım, güzeller güzeli Türkiyemizin Filistin çalışmaları alanında dünyada merkezi ve rol gösterici bir role sahip olmasını hayal etmiştim.

Bizim Filistin ile kurulan bağ yüzyıllara yayılan ortak bir kaderin ürünüydü.

Türkiye Filistin direnişini ele alabilecek eşsiz bir tarihe sahip.

