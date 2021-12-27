27 Aralık 2021 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:36

Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "İnanç zaferin müjdecisidir" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl sekizincisi düzenlendi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan isimleri belirledi.

Star Gazetesi editörü Sinem Karahan'a konuşan Star Gazetesi yazarı Yakup Köse, " Star Gazetesi'nin Türkiye'nin üstadı Necip Fazıl hakkında her sene böyle bir etkinlik düzenlemesi çok olumlu ve gençlere büyük mesaj içeren bir aktivite. Necip Fazıl Kısakürek, ideolojisiyle, edebiyatıyla ve şiirleriyle bugün gençlerin gözdesi olan bir isim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en sevdiğiniz kitap ne diye sorulduğunda Cumhurbaşkanımız, başucu kitabının "İdeolocya Örgüsü" olduğunu söyler. Necip Fazıl'ın sistemleştirdiği bir eserdir. Buradan yola çıkacak olursak, gerek cemiyetçilik gerek ahlakçılık konusunda üstad "İdeolocya Örgüsü" eserinde birçok fikir vermiştir. Gençlerin "İdeolocya Örgüsü" eserinden faydalanmalarını tavsiye ederim, çok şey kazanırlar." değerlendirmesinde bulundu.