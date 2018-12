1 milyon ağacın 1 yılda temizlediği karbon kadar salımı engelleyecek

3M Türkiye, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde ödül ve yatırım kazanan girişimcilerin belirlendiği Big Bang’de, destek verdiği Laska Enerji firmasına ödülünü sundu. 29 Kasım’da gerçekleştirilen törende 3M Türkiye Pazarlama ve Satış Operasyonları Direktörü Burcu Şat’ın elinden 50 bin TL’lik ödül çekini alan Laska Enerji, kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle değerli hammaddeler ve elektrik enerjisi elde ediyor ve böylece karbon salımının azaltılmasına katkı sağlıyor.

29 Kasım’da gerçekleştirilen Big Bang’de Laska Enerji, 20 girişim arasında ilk 10’a girdi. Ödül töreninde konuşan 3M Türkiye Pazarlama ve Satış Operasyonları Direktörü Burcu Şat, şunları söyledi. “3M olarak yüz on yılı aşkın süredir yeni fikirler geliştiriyor ve bu fikirleri yenilikçi ürünlere dönüştürüyoruz. 3M’de büyümenin lokomotifini; 3M™ Bilimi. Hayatın Her Anında. yaklaşımı oluşturuyor. 3M’de bilimin, inovatif yaklaşımlarla insan yaşamını kolaylaştıracak çözümlere dönüştürülmesi işimizin temelidir. Geliştirdiğimiz her yeni ürünün temelinde “bilim” yatıyor ve inovasyon aslında bu bilim ve teknolojilerin iş alanlarımıza uygulanması olarak hayata geçiyor. İnovasyon, DNA’mızın kritik bir parçasını oluşturuyor. Desteklerimiz ile “bilim”i daha geniş kitlelere iletiyoruz.

Bu çerçevede bugün burada Laska Enerji ekibine ödülünü takdim etmekten büyük bir onur ve keyif duyuyorum çünkü felsefelerimizin aynı olduğunu görüyoruz. Laska Enerji, bilim ve inovasyonu temel alıp “atık lastik”leri elektrik enerjisine dönüştürerek hem 3M olarak bizlerin de en büyük önceliklerinden biri olan çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de yaşamları iyileştiriyor. Kendilerini gönülden tebrik ediyoruz.”

3M Türkiye tarafından ödüle layık görülen Laska Enerji Kurucusu & CEO’su Onur Güdü ise şunları söyledi. “3M’den aldığımız ödül nedeniyle çok mutluyuz, projemize sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz. Laska Enerji olarak atık lastiklerden temiz yakıt, çelik ve karbon siyahı üretmeyi planlıyoruz. Bu yakıt doğrudan elektrik enerjisine çevrilecek ve elde edilen karbon siyahı ise zenginleştirilerek birçok sanayi kolunda kullanılmak üzere temel hammadde veya katkı maddesi olarak tekrar üretime kazandırılacak. Bu, çevre korumaya ve karbon salımını azaltmak açısından çok önemli bir girişim. Çünkü ham petrolden bir ton karbon siyahı üretilirken doğaya 5,2 ton Co2 salımı yapılıyor. Laska Enerji’nin yöntemi ile bu ürünü ham petrolden elde etmek yerine lastik atıklarında ürettiğimizde ise her 1 ton karbon siyahı ile 5 ton Co2 önlüyoruz. Yılda 10 bin ton lastik dönüştürme hedefimizi gerçekleştirdiğimizde 3.500 ton alternatif karbon siyahı üretmiş olacağız. Bu da ortalama 1 milyon ağacın, örneğin Belgrad Ormanı’nın bir yılda temizlediği Co2’e eşdeğer”.

3M Türkiye, Big Bang öncesinde de İTÜ Çekirdek girişimcisi 7 ekibi 3M Türkiye İnovasyon Merkezi’nde ağırlamış ve onların bu önemli yarışa hazırlanmalarına destek olmuştu. İTÜ Çekirdek girişimcilerinin belirlendiği Big Bang’de 20 girişim sahne aldı. Big Bang'de finale çıkmaya hak kazanan girişimler toplam 21 milyon TL'lik ödülü paylaştılar.