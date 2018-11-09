BMW En Yeni Modelleri ile EICMA’ya Çıkarma Yaptı

BMW’nin bugüne kadar ürettiği en hızlı motosiklet olan BMW S 1000 RR ile macera ve uzun yolculuk denildiğinde akla gelen ilk model olan GS serisi de fuara damgasını vuran modelleri oluşturdu. Yeni modeller 2019 yılında üretilmeye başlayacak ve 2019’un ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de de yollarla buluşacak.

S 1000 RR’ın gücü 207 bg’e ulaştı

Tamamen yeni geliştirilmiş motorunun gücü 8 hp arttırılarak 207 bg’e ulaşan, ağırlığı ise 208 kg'dan 197 kg'a düşen yeni BMW S 1000 RR, aslında 2009 yılından bu yana yıllarda olan modelin yeni bir neslini temsil edecek kadar geniş kapsamlı bir yenileme operasyonundan geçirildi. Günlük kullanımda, ister virajlı şehirlerarası yollarda ister yüksek performanslı yarış pistinde olsun sürücüsünün tüm beklentilerini karşılayan BMW S 1000 RR, sahip olduğu elektronik destek sistemleri ile güvenlik anlamında da pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.

Süspansiyon Geometrisi Tamamen Yenilendi

Çekiş ve tek tekerlek kontrolü, ABS ve Hill Start Control gibi yardım sistemlerinin yanı sıra; tamamen LED aydınlatma sistemi ve 6.5 inçlik büyük TFT ekran da S1000 RR’ın öne çıkan yeniliklerini temsil ediyor. Ayrıca tamamen elden geçirilen süspansiyon geometrisi ve süspansiyon sistemi, S1000 RR’ın yol tutuş kabiliyetini de olabilecek en üst seviyeye taşımış durumda. S 1000 RR’da ayrıca Yağmur, Yol, Dinamik ve Yarış adı altındaki dört farklı sürüş modu arasında seçim yapılabiliyor. Ayrıca yeni S 1000 RR ile birlikte BMW M Performans otomobillerinde olduğu gibi artık motosiklet modelleri için de M aksesuarları tercih edilerek araçlar daha da kişiselleştirilebilecek.

R Serisi ve GS Ailesi Yeni Maceralara Hazır

Boxer motoru ile ülke yollarında dinamik sürüş, sportif gezintiler ya da uzun mesafeli geziler ve motosiklet maceralarının tam anlamıyla gerçekleşmesi söz konusu olduğunda, akla gelen ilk model olan BMW MotorradR ailesi de fuarda en yeni modelleri ile ortaya çıktı. Yeni R 1250 R, R 1250 GS Adventure ve R 1250 RS modelleri, geliştirilen boxer motorları ile taşıdıkları mirası bir adım daha ileri götürüyor. 1254 cc hacmine ulaşan yeni motor, 136 bg güç ve 143 Nm tork değeri sunuyor. BMW ShiftCam teknolojisi ile motor gücü artırılırken, emisyon ve yakıt tüketimi değerlerinde önemli bir düşüş yakalandı.

F Serisi Ailesi F 850 GS Adventure ile Genişlemeye devam ediyor

F 750 ve F 850 GS’in 2017 sonbaharında tanıtılmasının ardından ortaya çıkan yeni F 850 GS Adventure ile Premium BMW Motorrad F serisi ailesi genişlemeye devam ediyor. Uzun yol sürüş karakteristiğinin yanı sıra geliştirilmiş arazi sürüş kapasitesi ile yeni F 850 GS Adventure hem uzun yol enduro sürücüleri, hem de dünyayı keşfe çıkan sürücüler için özenle tasarlandı.Akıcı bir sürüş sağlayan ve etkileyici ses ve çift denge milli 270/450 derecelik ateşleme açısına sahip, daha güçlü sıralı 2 silindirli motor,853 cc motor hacmi, 95 bg güç ve 92 Nm tork değeri sunuyor.

Elektronik Süspansiyon Sistemi: ESA

İki farklı sürüş modunu yanı sıra, ASC ve Hill Start Control sistemlerinin standart olarak yer aldığı modellerde, ayrıca farklı sürüş modları arasında geçiş yapmaya imkan tanıyan ‘Sürüş Modları Pro’ sistemi, R 1250 RS ve R 1250 GS Adventure modellerinde LED farlar Türkiye’de standart donanım kapsamında yer alıyor. Ailenin en dikkat çekici yeniliklerinden bir diğeri ise elektronik süspansiyon sistemi ESA. Süspansiyon sisteminin açılarına göre, tekerlekleri sonrasında gelecek engeller için önceden hazırlamaya yardımcı olarak ekstra yol konfor sağlıyor.