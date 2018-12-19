Ford’dan köpeklere özel yeni ev

Ford’un yeni sessiz köpek kulübesi, köpek için rahat uyku alanı yaratıyor. Bu kulübe, şirketin araçlarından ve kamyonlarından alınan teknoloji ile mükemmel bir uyku sunuyor. Gürültü önleyici teknoloji ile büyük ölçüde yüksek yoğunluklu mantardan yapılan ev, kutlama havai fişekleri gibi rahatsız edici sesleri yok eden aktif ses sistemine sahip. Bu ses dalgalarını yok etmese de sınırlandırabilen bir alan bu kulübe, Ford’un özel araçlarının parçalarının bulunmasını umut ediyoruz. Sadece bir prototip olan bu kulübe, Ford tarafından satışa sunulacak mı bilinmiyor. Bu köpekler için yapılan ilk çalışma da değil. Daha öncesinde New York Otomobil Fuarı’nda Nissan tarafından tanıtılan ve köpekler için tamamen özel geliştirilen Nissan Rogue modeli, hayvan severlerin dikkatini çekmişti.