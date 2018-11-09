Hyundai Assan kalitede dünyanın 1 numarası seçildi

Yıllık 245 bin adetlik kapasitesiyle Güney Koreli Hyundai’nin Avrupa’ya açılan kapısı haline gelen Hyundai Assan, Hyundai Otomotiv Grubu’nun yapmış olduğu değerlendirmeye göre dünyadaki tüm üretim tesisleri arasında en yüksek kalitede üretim yapan tesis olarak seçildi ve beş yıldızla ödüllendirildi.

İzmit-Alikahya’daki fabrikada en yüksek kalite ve teknolojiyle üretilen i10 ve i20 modellerini Türkiye’de Türk tüketicisine sunmanın yanı sıra dünyadaki 40’tan fazla ülkeye ihraç eden Hyundai Assan, bu değerli ödülü fabrikada gerçekleştirilen bir tören ile teslim aldı. Törene, Hyundai Otomotiv Grubu Üretim ve Kaliteden Sorumlu Başkanı Seung Dong Yeo, Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı. Seung Don Yeo kalite ödülünü takdim ederken yaptığı konuşmada, “Otomotiv grubumuzun dünyada 277 binden fazla çalışanı var ve bizler sürekli olarak üretim kalitesine fazlasıyla önem veriyoruz. Bu amaçla yaptığımız değerlendirmelerde, Türk işçiliği ve parça kalitesinin diğer fabrikalarımızdan daha iyi olduğunu gözlemledik. Bu anlamlı ödülü, Hyundai’nin Güney Kore dışındaki ülkelerde açtığı ilk fabrika olan İzmit Fabrikamız’ın sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh ise ödülü teslim alırken, “Beş yıldızı aldığımız için oldukça gururluyum ve bu gururu tüm çalışma arkadaşlarımla paylaşmaktan dolayı da son derece mutluyum. Üretimdeki başarılarımızın artarak devam edeceği konusunda tüm arkadaşlarımıza olan inancım tam. Kalitemizi daha da geliştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.