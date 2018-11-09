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Körfezde sezon finali

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve PWR Balata‘nın ana sponsorluğunu üstlediği 2018 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın dördüncü ve son yarışı 11 Kasım Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor.

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Yerli ve yabancı sporcuların hazırladıkları güçlü otomobillerin bol dumanlı kapı kapıya mücadelelerine sahne olacak yarış Körfez’deki alışılagelmiş pistten çok daha farklı bir parkurda koşulacak. Yarışın antrenman turları saat 10:00-11:00 arasında gerçekleştirilecek ve eşleşmeler de saat 15:00’da başlayacak.
 
Küçük Araçların Büyük Mücadelesi
 
Aynı hafta sonu 2018 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ve son ayak yarışları da TOSFED Körfez Karting Pisti’nde gerçekleştirilecek.
 
Sporcuların Senior, Master, Junior Mini kategorilerinde 3’er yarış yapacakları organizasyon 10 Kasım Cumartesi günü serbest ve resmi antrenmanlar ile başlayacak. Saat 11:00’da başlayacak sıralama turları ile devam edecek ve 14.00’ten itibaren de ilk yarışlar koşulacak. Organizasyonun ikinci günü 11 Kasım Pazar ise saat 11:00’den itibaren ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak, organizasyon saat 17:00’deki ödül töreni ile son bulacak.

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