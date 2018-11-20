Lamborghini SC18 Alston, tanıtıldı

Lamboghini Squadra Corse, hep pistlere odaklanmış bir yarış bölümüydü. Yaptıkları yatırımlar, araştırmalar tamamen pistlere yönelik ve en iyi olmak içindi. Şimdi ise bu bölümün ilk sokak otomobilini tasarlamasına izin verildi. Lamborghini Aventador’un alt yapısını kullanarak tekrardan inşaa edilen otomobilin ismi ise SC18 Alston. V12 motora sahip olan bu yeni otomobil, 8700 d/d’da 770 beygir güç ve 720 Nm tork değerlerine sahip. Sıralı 7 ileri şanzımanı ise yarış takımı tarafından elden geçirilmiş ve daha sıkı çalışması sağlanmış.

Tamamen karbon fiberden

SC18 Alston, markanın tasarım ögelerini içeriyor fakat bir Aventador’dan da oldukça farklı görünüyor. GT3 araçlarına benzeyen ön tampon tasarımının dışında otomobilin her noktasında farklılıklar belli oluyor. Yandan bakıldığında tavanda yer alan motor havalandırması, daha büyük hava alanları aracın performansının devamlı sabit kalması için yapılmış. Arkada yer alan devasa kanat, tamponun hemen üstünde yer alan üçgen şeklindeki egzozlar bu otomobili farklı yapan ögeler karşımıza çıkıyor.

Pistler için özel donanımlar

SC18 Alston, her ne kadar yollara özel hazırlanmış olsa da bu otomobili hazırlayan bir yarış takımı. Bu nedenle otomobilde pistler için özel ögeler görmek mümkün. Yerleşik telemetri sistemine sahip olan otomobil, önde 20 inç arkada ise 21 inçlik tek noktandan bağlantılı lastiklere sahip.