Mercedes-Benz Türk, yılın ilk filo teslimatını Ofses Turizm’e 20 adet Sprinter ile gerçekleştirdi

İstanbul, İzmir ve Antalya bölgesinde öğrenci ve personel taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren Ofses Turizm, tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter araçlardan yana kullandı. Filosundaki tüm araçlar Mercedes-Benz marka olan Ofses Turizm, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv tarafından gerçekleşen 20 adetlik Sprinter okul servis teslimatıyla birlikte araç parklarındaki toplam araç sayısını 90 adede yükseltti.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv’in Hadımköy lokasyonunda gerçekleşen teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Osman Çoban, Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli, Ofses Turizm Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedik ve Ofses Turizm Avrupa Bölge Müdürü Yunus Karakaya katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “2019 yılının ilk günlerinde hafif ticari araç teslimatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İş ortaklarımızla uzun soluklu ve her geçen yıl artarak devam eden bir işbirliğinde olmak bizleri çok sevindiriyor. Okul Servis Araçları Yeni Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere istinaden Mercedes-Benz Sprinter okul servis araçlarımızla öğrenci güvenliği kontrol altına alınıyor. Ofses Turizm’e Sprinter okul servisi teslim etmekten gurur duyuyor, yeni araç alımında bir kez daha bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Ofses Turizm’e satın aldıkları okul servislerinin hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli: “Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’e ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ofses Turizm olarak, araç parkımızı genişletirken bir kez daha Mercedes-Benz’i tercih ettik. Mercedes-Benz Sprinter araçlarla bizlere emanet edilen öğrencileri ve personelleri güven ve konfor içerisinde taşıyoruz. Filomuzu Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz ve işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” diye sözlerini tamamlandı.