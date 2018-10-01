Paris'te sessiz şov

2 yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı bu yıl kapılarını 4-14 Ekim 2018 tarihleri arasında otomobil severler için açacak. Birçok yeni modelin görücüye çıkacağı fuarda, markalar adeta gövde gösterisi yapacak. Son yıllarda küresel otomobil fuarlarına ilgisi azalan otomobil devleri, bu yılda aynı tavrı gösterdiler. İçinde Ford, Mazda, Nissan, Volvo, Volkswagen, Lamborghini, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Aston Martin, Bentley, McLaren, Mitsubishi ve Rolls-Royce’un bulunduğu tam 16 marka organizasyona katılmama kararı aldı. Markalar bu tür fuarları pas geçmelerine sebep olarak ise ‘ticari gerekçeleri gösteriyorlar. Şirketler, milyon dolarları bulan maliyetlerin yüksek olduğundan şikayetçi… Fuara katılan bazı markaların modelleri ise şöyle:

BMW 3 Serisi’nin örtüsünü kaldıracak

BMW’nin 7’nci jenerasyonunu tanıtacağı Yeni BMW 3 Serisi’nin perdesini ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda kaldıracak. Dünya prömiyeri Paris’te gerçekleştirilecek BMW 3 Serisi, markanın teknolojik açıdan büyük gelişmeleri barındıran en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. BMW’nin tüm dünyada en çok tercih edilen modeli BMW 3 Serisi Sedan, tasarımı ve sahip olduğu çığır açan yeni teknolojik bağlantı özellikleri ile fark yaratacak.

Fuara aslan pençesi

Peugeot, bu yılki fuara üç dünya tanıtımı ile damgasını vuruyor. Fuar ziyaretçileri, Yeni Peugeot 508 SW dışında tamamen elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip Peugeot e-Legend Concept otomobilini ilk kez yakından görebilecek. Peugeot, teknolojiyi sürüş keyfinin en önemli unsurlarından biri olarak görürken, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımını yapacağı Plug-in Hybrid motorlar gibi çözümlerle enerji dönüşümünde de öncü bir duruş üstleniyor. Marka fuar sonrasında Peugeot ‘Aslanı’nın bir minyatürünü online ortamda satacak.