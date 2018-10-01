Paris'te sessiz şov
Dünyanın en büyük otomobil organizasyonlarından Paris Otomobil Fuarı bu yıl sessiz geçecek. Aralarında Ford, Nissan, Volvo, Volkswagen, Opel, Fiat ve Jeep’in de bulunduğu 16 marka ticari gerekçeler sebebiyle fuara katılmama kararı aldı.
- KAAN ZENGİNLİ
2 yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı bu yıl kapılarını 4-14 Ekim 2018 tarihleri arasında otomobil severler için açacak. Birçok yeni modelin görücüye çıkacağı fuarda, markalar adeta gövde gösterisi yapacak. Son yıllarda küresel otomobil fuarlarına ilgisi azalan otomobil devleri, bu yılda aynı tavrı gösterdiler. İçinde Ford, Mazda, Nissan, Volvo, Volkswagen, Lamborghini, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Aston Martin, Bentley, McLaren, Mitsubishi ve Rolls-Royce’un bulunduğu tam 16 marka organizasyona katılmama kararı aldı. Markalar bu tür fuarları pas geçmelerine sebep olarak ise ‘ticari gerekçeleri gösteriyorlar. Şirketler, milyon dolarları bulan maliyetlerin yüksek olduğundan şikayetçi… Fuara katılan bazı markaların modelleri ise şöyle:
BMW 3 Serisi’nin örtüsünü kaldıracak
BMW’nin 7’nci jenerasyonunu tanıtacağı Yeni BMW 3 Serisi’nin perdesini ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda kaldıracak. Dünya prömiyeri Paris’te gerçekleştirilecek BMW 3 Serisi, markanın teknolojik açıdan büyük gelişmeleri barındıran en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. BMW’nin tüm dünyada en çok tercih edilen modeli BMW 3 Serisi Sedan, tasarımı ve sahip olduğu çığır açan yeni teknolojik bağlantı özellikleri ile fark yaratacak.
Fuara aslan pençesi
Peugeot, bu yılki fuara üç dünya tanıtımı ile damgasını vuruyor. Fuar ziyaretçileri, Yeni Peugeot 508 SW dışında tamamen elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip Peugeot e-Legend Concept otomobilini ilk kez yakından görebilecek. Peugeot, teknolojiyi sürüş keyfinin en önemli unsurlarından biri olarak görürken, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımını yapacağı Plug-in Hybrid motorlar gibi çözümlerle enerji dönüşümünde de öncü bir duruş üstleniyor. Marka fuar sonrasında Peugeot ‘Aslanı’nın bir minyatürünü online ortamda satacak.
Aircross SUV Hybrid Concept
Fransız Citroen, Yeni C5 Aircross’u Avrupalı tüketicilerle ilk kez buluşturacak. Ayrıca Citroen için bir ilk olan Yeni Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtılacak. 2019’da 100’üncü yılını kutlayacak olan ikonik ve yaratıcı marka, standında, yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenenlerin yaşadığı yol tutması problemini ortadan kaldıran gözlüklerini, kamp ve outdoor meraklılarına yönelik 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 Aircross RipCurl’ü, moda işbirliklerinden doğan C3 ELLE Edition’u sergileyecek.
RENAULT KONVOY YAPACAK
Renault, fuarda mobilite alanında 2018 yılındaki üçlemesinin son adımı olan premium bir robot-otomobil konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca Yeni Kadjar da Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez gün yüzüne çıkacak. Öte yandan Renault’un 120. yıl kutlamaları kapsamında müşterilerine sunduğu “Kolay Yaşam / Easy Life” konseptindeki bir sergileme alanı bulunuyor. 30 Eylül’de, 120. yıla özel büyük bir geçit töreni gerçekleştirecek olan Renault, fuar açılışı öncesinde 30 farklı koleksiyon modelinden oluşan bir konvoy ile Paris caddelerinde boy göstermeye de hazırlanıyor. Alpine ise ilk kez bu fuarda A110 ürün gamının tüm modellerini sergileyecek.
Mercedes’ten 3 dünya lansmanı
Mercedes-Benz, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda tamamen yenilediği B-Serisi, marka tarihinin en fazla satılan SUV ailesinin en yenisi GLE ve Mercedes-AMG markasının yeni giriş modeli A 35 4MATIC’in dünya lansmanlarını gerçekleştirecek. Mercedes-Benz, Paris’te ayrıca markanın en kompakt sedanı A-Serisi Sedan, yeni 6 silindirli motoruyla Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Kapılı Coupé, smart’ın 20’nci yılı şerefine hazırlanan özel bir konsept araç, EQ markasının ilk Mercedes-Benz yüzde 100 elektrikli modeli EQC ve 1937 model rekortmen W 125’den esinlenilerek üretilen EQ Silver Arrow’u da ilk defa bir otomobil fuarında meraklıları ile buluşturacak.
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