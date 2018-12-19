Porsche 718 Cayman T pistlere yöneliyor

Birkaç gün önce Nürburgring’de gizli bir şekilde ortaya çıkan Porsche 718 modeli, üzerindeki örtüyü kaldırdı ve güzel görüntüsünü bizlere gösterdi. T takısını alan 718 modeli Cayman S modelinden farklı olarak ekstra güç çıkışına sahip değil. Buna rağmen daha dinamik olan otomobilin, şasisi daha alçak olarak tasarlanmış. 2.0 litrelik turbo benzinli bir motora sahip olan bu otomobil standart 718 modeli gibi 300 beygir güç üretiyor. T modelinde ise PASM adı verilen spor şasi seçeneği sunulmaktadır. Standart modelde opsiyonel olarak dahi sunulmayan bu seçeneğe ek olarak Porsche Torque Vectoring ve Sport Chrono isimli paketlere de sahip. Bu sayede daha dinamik bir arka diferansiyele sahip olan otomobilin manuel vites seçeneğinde de short shift bulunuyor.

718 T, parlak titanyum gri boyalı 20 inç jantlara sahip olan otomobilin, arkada çift egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Gri ve siyah ayna kapakları gibi ufak opsiyonlara sahip olan otomobilin iki farklı özel rengi yer alacak. Lava Orange ve Miami Blue renkleri ile GT3 RS modeline gönderme yapan otomobilin, fiyatları belli olmuş değil. İç mekanda da isteğe bağlı olarak multimedya ekranı iptaline sahip olan otomobilin pistler için yaratıldığı bu detaylardan belli oluyor.