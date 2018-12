Supercharger'lar Türkiye'ye geliyor

Tesla, Space X gibi teknoloji ve uzay şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk, attığı tweette Supercharger ihtiyacının giderek arttığını söyledi. Bunun sonucunda ise Supercharger ağını genişleterek, Avrupa'nın %100'ünde yer alacağını söyledi. Musk, İrlanda'dan Kiev'e, Norveç'ten Türkiye'ye her yerde Supercharger olacak müjdesini verdi. Tesla, geçtiğimiz günlerde Model 3'ün Avrupa versiyonunda Avrupa tipi Kombine Şarj Sistemi'nin yer alacağını açıklamıştı. Türkiye'deki yatırımlarını dondurduğunu açıklayan Musk, bu açıklama da Türkiye için tekrar çalışmaya başladıklarını duyurmuş oldu.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ