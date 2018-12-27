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Supercharger'lar Türkiye'ye geliyor

Elon Musk attığı tweette, hızlı şarj sistemi olan Supercharger'ın Türkiye'ye geleceğini müjdeledi

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Tesla, Space X gibi teknoloji ve uzay şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk, attığı tweette Supercharger ihtiyacının giderek arttığını söyledi. Bunun sonucunda ise Supercharger ağını genişleterek, Avrupa'nın %100'ünde yer alacağını söyledi. Musk, İrlanda'dan Kiev'e, Norveç'ten Türkiye'ye her yerde Supercharger olacak müjdesini verdi. Tesla, geçtiğimiz günlerde Model 3'ün Avrupa versiyonunda Avrupa tipi Kombine Şarj Sistemi'nin yer alacağını açıklamıştı. Türkiye'deki yatırımlarını dondurduğunu açıklayan Musk, bu açıklama da Türkiye için tekrar çalışmaya başladıklarını duyurmuş oldu. 
 

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