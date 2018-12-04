Sürüş İzlenimi: Renault Zoe

Temiz fabrikalar, çevreye duyarlı fabrikalar artarken, çevreye duyarlı otomobilleri de hayatımıza katmak zorundayız. Elektrikli otomobiller aslında çok öncelere dayanıyor. 1800’lü yıllarda ilk üretilen ilkel elektrikli otomobiller, 1950’li yıllarda seri üretime geçtiler. Bu geçiş beklenilen kadar iyi olmadı. Gelişmeyen pil teknolojisi araçların menzilinin çok düşük olmasına ve pil ömrünün çok hızlı bitmesine neden oluyordu. Günümüzde ise pil teknolojisi giderek gelişiyor. Otomobillerin pilleri artık belirli alanlardan çalmıyor. Renault ise 1995 yılından bu yana elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor. 1995 yılında üretilen ilk elektrikli Clio modelinin üzerinden aradan geçen 17 yılın ardından farklı bir adla fakat Clio alt yapısı ile geri döndü. Renault ZOE, Renault’un uzun süre sonra ürettiği tamamen elektrikli olmak üzere tasarlanan bir otomobil. Tasarımında farklı detaylar yer alsa da o aslen bir Clio. Tabana yerleştirilen pilleri nedeniyle yüksek oturma pozisyonuna sahip olan ZOE, bu nedenle yüksek bir yapıya sahip. B segmenti bir otomobilin tüm gerekli donanımlarını sunan otomobilin tasarımında halen bir değişiklik yapılmadı. Fakat ZOE, artık daha büyük pillere sahip. Bu sayede çok daha fazla menzil sunan bu otomobili, İstanbul yollarında test ettik.

1.5 dCi motor gücü, en düşük yakıt tüketimi

ZOE, 1.5 litre dCi motora sahip Clio ile aynı teknik verilere sahip. 90 beygir gücündeki elektrikli motor, 220 Nm torka sahip. Bu torku direkt olarak yola aktaran elektrikli motor, aracın 50 km/s hıza kadar çok hızlı çıkmasını sağlıyor. Elektrikli otomobillerde bizlere en çok zevk veren nokta bu sanırım. Anlık tork değerini her hızda aynı almak. ZOE, yapısı gereği ekonomik olması gereken bir otomobil. Bu nedenle Clio’dan eksikleri de mevcut. Son hızlı 135 km/s mesela. Bu sizi şehirlerarası yollardaki tempoya uydursa da sollama esnasında o hızlarda tıkalı kalmak biraz korkutucu olabiliyor. Aracı ECO moduna aldığınızda ise ulaşabileceğiniz en uzun menzile ulaşabiliyorsunuz. Fakat burada da ufak bir sorun var. 90 km/s hızı ECO modunda aşamıyorsunuz. Kullanımım süresinde ZOE’yi genellikle ECO modunda kullandım. 5 günlük kullanımım sonunda ise aracı 1 defa şarj etme ihtiyacı duydum. Bu aracın 300 km’lik menzilinin doğruluğunu bana kanıtlıyordu adeta. Aracı ilk aldığım anda %100 olan şarj beni tam tamına 312 km götürmüştü. Bunun maliyetini hesapladığımda ise sadece 10 TL olduğunu gördüm. 10 TL’ye 312 km yol, bunu hangi otomobil ile yapabilirsiniz ki ?