10 binden fazla İstanbullu Klasik Araç Festivali’nde buluştu

FESTİVALDEKİ “EN PAHALI, EN YAŞLI, EN HIZLI KLASİKLER”

Bu yıl ikincisi düzenlenen Klasik Araç Festivali; zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini de otomobil severler ile buluşturdu. 4 binden fazla davetlinin ziyaret ettiği fuara 10 binin üzerinde biletli katılım gerçekleşti.

KLASİK ARAÇLAR DA SERGİLENDİ

Otomobil dışında klasik araçları da sergilerine ekleyen festivalde 1934 model Rolls Royce 1 milyon dolarlık fiyatıyla en pahalı otomobil olarak dikkat çekerken, festivalin en hızlısı 300 km sürate ulaşabilen 1997 Ferrari F355 Spider oldu. En yaşlı otomobil olarak 1926 Ford Model T sergilenirken, çok nadir bulunan posta aracı 1929 Ford Model A40 Mail Truck da otomobil tutkunlarının göreceği ender araçlardan biri olarak ilgi topladı.

Türkiye’nin ortak hatıralarını anlatan 600 arabayı bir araya getiren festivalden 200'den fazla fotoğrafı sayfalarımıza taşıdık.