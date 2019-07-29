124 ile başlayan hikaye Egea ile 6 milyonu buldu

Türkiye otomotiv sanayisinin en büyük kuruluşlarından Tofaş, 1968 yılında temellerini attığı Bursa fabrikasında, 6 milyonuncu aracını üretti, Murat 124 ile başlayan üretim serüveni bugün bir başarı hikayesine dönüştü. 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin Ar-Ge’ye en yatırım yapan firmalardan biri olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla ülke ekonomisine katkı sundu. Bursa’daki fabrikada üretilen 6 milyonuncu araç, 1 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçirilen Egea Model Ailesi’nden Fiat Egea Sedan oldu.

EKONOMİYE DEV KATKI

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Tofaş, temellerinin atıldığı 1968 yılından bu yana Türk otomotiv sektörüne öncülük ediyor. Tofaş, 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor” dedi. Üretim ve ihracatın yanı sora Ar-Ge’ye de ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Eroldu “Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sanayimizin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla da ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Ürün ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.