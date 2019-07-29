124 ile başlayan hikaye Egea ile 6 milyonu buldu
İlk üretimine 1968’de Murat 124 ile başlayan Tofaş, bugün Bursa fabrikasında 6 milyonuncu Egea’yı üretti. TOFAŞ CEO’su Eroldu “Tofaş 7 bin çalışanı ve ihracat başarısıyla ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye otomotiv sanayisinin en büyük kuruluşlarından Tofaş, 1968 yılında temellerini attığı Bursa fabrikasında, 6 milyonuncu aracını üretti, Murat 124 ile başlayan üretim serüveni bugün bir başarı hikayesine dönüştü. 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin Ar-Ge’ye en yatırım yapan firmalardan biri olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla ülke ekonomisine katkı sundu. Bursa’daki fabrikada üretilen 6 milyonuncu araç, 1 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçirilen Egea Model Ailesi’nden Fiat Egea Sedan oldu.
EKONOMİYE DEV KATKI
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Tofaş, temellerinin atıldığı 1968 yılından bu yana Türk otomotiv sektörüne öncülük ediyor. Tofaş, 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor” dedi. Üretim ve ihracatın yanı sora Ar-Ge’ye de ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Eroldu “Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sanayimizin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla da ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Ürün ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Yatırımlar devam edecek
Türkiye’nin beşinci büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için geçtiğimiz aylarda yeni bir yatırım kararı almıştı. Devreye alınacak 225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla, Egea ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam kararı alındı. Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor.
“Egea ihracatında 400 bin eşiğini aştık”
Tofaş’ın 6 milyonuncu aracı olarak banttan inen Fiat Egea Sedan ve Egea model ailesinin önemine değinen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “2015 yılının sonunda üretimine başladığımız, ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan Egea Model Ailesi, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında pazarlarda elde ettiği sonuçlarla başarısını ortaya koymaya devam ediyor. Bugüne kadar 550 bin adetten fazla ürettiğimiz ve 400 bin adetten fazlasını ihraç ettiğimiz Egea, son 3 yıldır ülkemizde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor. 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Egea Sedan, 2019 yılının ilk 6 ayında da ülkemizde en çok satılan otomobil modeli oldu. Egea’nın güçlü performansı, Tofaş Ar-Ge’nin yetkinliği ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru ürün geliştirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.
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